Двух российских пловцов отстранили от ОИ-2020 из-за допинга

08:19 15.07.2021

Международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые должны были принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что отстранение было основано на доказательствах, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и следующих из исследования данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

"Спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, заявленные для участия в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде в Токио, были временно отстранены из-за заявления о нарушениях антидопинговых правил", - говорится в сообщении FINA. - "FINA благодарна WADA за усилия в обеспечении "чистой" конкуренции на Играх в Токио. Мы внимательно относимся к обработке информации, полученной в результате работы отдела расследований WADA".

Андрусенко 30 лет, она является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Кудашеву 25 лет, на Универсиаде-2019 в Неаполе он выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Министр спорта РФ Матыцин заявил, что ведомство сделает все, чтобы защитить интересы отстраненных от ОИ пловцов, рассчитывая, что они смогут принять участие в Играх.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет 23 июля - 8 августа, большинство соревнований пройдут без участия зрителей на трибунах.