Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

10:52 21.07.2021

Первого спортсмена отстранили от Олимпиады из-за коронавируса, пишет РБК.

По данным издания тесты на антиген и ПЦР на COVID-19 оказались положительными у чилийской тхэнквондистки Фернанды Агирре. Анализы спортсменка сдавала по своему прилету в аэропорт Токио.

В связи с этим, спортсменка была отправлена на 14-дневный карантин, что не позволит ей выступать на соревнованиях.

По данным на 21 июля, в Токио было выявлено 80 случаев заражения коронавирусом среди официальных лиц Олимпийских игр. По словам главы оргкомитета Сэйко Хасимото, в Японию прибыло около 20 тысяч человек. "Мы продолжим систематическое тестирование", - резюмировал он.

С 12 июля в Токио действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с этим Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков, японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не больше 10 тыс. человек. Таким образом 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.