Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады

Российские рапистки вышли в финал командных соревнований Олимпийских игр 2020 в Токио. Команда в составе Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной, Ларисы Коробейниковой и Маратаы Мартьяновой победила спортсменов из США в полуфинале турнира со счетом 45:42.

Таким образом россиянки уже гарантировали получение серебряной медали. В финале они встретятся с командой Франции, которая обыграла Италию со счетом 45:43. Финал пройдет пройдет сегодня в 13:55.

Ранее в личном первенстве рапиристок Дериглазова завоевала олимпийское серебро, Коробейникова — бронзу.

В предыдущий раз российские рапиристки становились чемпионками Олимпиады в командном турнире на Играх 2008 года в Пекине. 

Всего на счету России в Токио общем зачете 25 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

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