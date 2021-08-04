Россия выбыла из соревнований по карате на Олимпиаде в Токио

09:53 4.08.2021

Россия выбыла из соревнований по карате в летних Олимпийских играх, проходящих в Японии.

Нашу страну в этой дисциплине должна была представлять тольяттинская каратистка Анна Чернышева. Она прилетела в Токио 3 августа, однако была тут же отправлена на карантин. Ее тест на коронавирус оказался положительным и был подтвержден контрольным исследованием.

"Турнир для Анны Чернышевой должен был начаться завтра, 5 августа. В весовой категории до 55 кг были заявлены 10 участниц, но из-за положительного теста ее выступление отменяется", — сообщает Федерация карате России.

Карате было введено в перечень олимпийских видов спорта в 2020 году, однако в 2024 году карате не будет представлено в программе Олимпийских игр.