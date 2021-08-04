Россия выбыла из соревнований по карате на Олимпиаде в Токио
Россия выбыла из соревнований по карате в летних Олимпийских играх, проходящих в Японии.
Нашу страну в этой дисциплине должна была представлять тольяттинская каратистка Анна Чернышева. Она прилетела в Токио 3 августа, однако была тут же отправлена на карантин. Ее тест на коронавирус оказался положительным и был подтвержден контрольным исследованием.
"Турнир для Анны Чернышевой должен был начаться завтра, 5 августа. В весовой категории до 55 кг были заявлены 10 участниц, но из-за положительного теста ее выступление отменяется", — сообщает Федерация карате России.
Карате было введено в перечень олимпийских видов спорта в 2020 году, однако в 2024 году карате не будет представлено в программе Олимпийских игр.
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Корановирус существует. Только вот в 90% случаев он протекает легко и безо всяких осложнений. Более того, после трёх-пяти дней с температурой 37,6 человек получает полгода гарантированного иммунитета безо всяких вакцин. Анна Чернышева черз пару недель забудет о том, что болела. А вот что сняли с Олимпиады - это да, обидно и этого она не забудет.
Жаль, что организаторы олимпиады не обратились за консультацией к здешним форумчанам. Они бы японцам доказали сразу, что никакого коронавируса в природе не существует. А все это заговор фармкомпаний и мировой закулисы.