Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Фото с сайта pixabay.com

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным определился с футболистами, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм чемпионата мира-2022. Капитан команды на Евро-2020, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в этот список.

«Дзюба находится в не лучшей своей форме: чтобы быть в сборной, нужно сначала играть за свой клуб», — пояснил Карпин. Тренер также добавил, что, если Дзюба будет стабильно выступать за клуб и забивать голы, то может получить вызов в сборную. В последней игре «Зенита» против «Локомотива» Дзюба вышел на поле только на 88-й минуте.

В нападении в ближайших матчах смогут сыграть Антон Заболотный из ЦСКА, Федор Смолов из «Локомотива» и динамовец Константин Тюкавин. Дзюбу уже не вызывали в сборную в 2020 году. Тогда бывший уже тренер команды Станислав Черчесов отказался от услуг форварда после обнародования интимной видеозаписи с участием спортсмена. По словам специалиста, он сделал это, чтобы избежать ненужного негатива.

Это будут первые матчи для Валерия Карпина во главе российской сборной. Команде в сентябре предстоит провести три встречи: 1 сентября — с командой Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии с киприотами, 7 сентября — в Москве с мальтийцами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.08.2021, 23:40
    Гость: Евгений

    Не знаю почему вы Валеру назвали вассалом,но на ваше мнение с удовольствием нас....л.

  4. 16.08.2021, 18:48
    Гость: В. Харитонов

    Наши руки не для скуки для любви сердца
    Для любви сердца той которой нет конца.

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