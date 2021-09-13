Теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open

08:50 13.09.2021

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).

В финале турнира Большого шлема US Open он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут.

Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале он уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Последний раз российский теннисист выигрывал турнир Большого шлема в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Всего у российских (советских) теннисистов-мужчин в одиночном разряде было 11 финалов на турнирах Большого шлема и пять побед.

Даниил Медведев занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович - лидер рейтинга.