Теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open).

В финале турнира Большого шлема US Open он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут.

Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале он уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Последний раз российский теннисист выигрывал турнир Большого шлема в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Всего у российских (советских) теннисистов-мужчин в одиночном разряде было 11 финалов на турнирах Большого шлема и пять побед.

Даниил Медведев занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович - лидер рейтинга. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
О проекте Марата Хуснуллина: Неужели наплевать, что будет с Россией?
Тайна водопада Китабо-Оорон: где и как погиб Евгений Зиничев
Конспирология 11 сентября
Избранное
Красные Звезды «Преодоление пределов»
Неизведанные Фарерские острова: уединенный рай на краю земли
Долой дам и господ!
Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается
В Польше запахло военным переворотом
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
Продавец всегда прав: цунами российского ценообразования
«Лучше и не прививать, чем создавать новое столпотворение»: вакцинация гастарбайтеров принесла неприятные сюрпризы
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
Президент и пигмеи
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать