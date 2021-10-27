WADA уличила антидопинговый центр Украины в махинациях

13:32 27.10.2021

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушениях всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования (ISTI).

«С 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов, предварительно уведомляя спортсменов, а также организует тестирование, в том числе групп спортсменов, по предварительной записи», - отмечается в заявлении пресс-службы WADA.

По информации WADA, украинское антидопинговое агентство заранее предупреждало тренеров и спортсменов о предстоящем допинг-тесте по телефону, а также имели место случаи, когда сборные в полном составе присутствовали в НАДЦУ в ожидании тестирования, сообщает РБК.

В ходе расследования также были получены доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно предоставил по крайней мере шесть образцов в качестве «внесоревновательных проб», что является нарушением Всемирного антидопингового кодекса.

Агентство при этом отметило, что сбор образцов для допинг-тестов должен осуществляться без предварительного уведомления спортсмена.