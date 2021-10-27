WADA уличила антидопинговый центр Украины в махинациях
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушениях всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования (ISTI).
«С 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов, предварительно уведомляя спортсменов, а также организует тестирование, в том числе групп спортсменов, по предварительной записи», - отмечается в заявлении пресс-службы WADA.
По информации WADA, украинское антидопинговое агентство заранее предупреждало тренеров и спортсменов о предстоящем допинг-тесте по телефону, а также имели место случаи, когда сборные в полном составе присутствовали в НАДЦУ в ожидании тестирования, сообщает РБК.
В ходе расследования также были получены доказательства того, что в 2021 году НАДЦУ сознательно предоставил по крайней мере шесть образцов в качестве «внесоревновательных проб», что является нарушением Всемирного антидопингового кодекса.
Агентство при этом отметило, что сбор образцов для допинг-тестов должен осуществляться без предварительного уведомления спортсмена.
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не один народ.
"Как вы не понимаете, это другое" (с)
усе брэхня
Неправильные выводы по поводу истинно "демократического" агенства! Они что там ...