Главные спортивные события 2021 года: прошедшие и будущие турниры

17:48 3.11.2021

Для спорта 2020 год выдался достаточно сложным из-за пандемии. Практически все крупные турниры были перенесены на 2021. В этом материале мы предлагаем вспомнить про соревнования которые уже прошли и запланированы на остаток текущего года.

Крупные турниры 2021 года: прошедшие и предстоящие события

С наступлением первого января 2021 года люди смогли немного выдохнуть. Ведь 2020 выдался очень тяжёлым временем для всего человечества. Причина – разбушевавшаяся пандемия коронавируса, которая затронула и сферу спорта. Из-за COVID-19 было перенесено множество спортивных событий. Это и ЧМ-2020 по хоккею, и футбольный Чемпионат Европы, и Олимпийские игры и ещё ряд других турниров. Одни из них уже были сыграны, вторые лишь предстоят до конца текущего года. Поэтому все беттеры сконцентрированы на ожидании этих соревнований, а мы, в свою очередь, предлагаем вспомнить, какие турниры уже прошли, а какие лишь предстоят в оставшиеся месяцы текущего года.

Прошедшие турниры

Начнём с турниров, которые уже были сыграны, и известно имя победителя.

Молодёжный ЧМ-2020 по хоккею

Турнир U-20, как и взрослый чемпионат мира по хоккею был перенесён на 2021 год. Он проходил в период с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года. Российская молодёжь была успешна в рамках группового этапа, и без особых проблем вышла в плей-офф со второго места. Победным оказался и четвертьфинальный поединок против Германии. Однако, в полуфинал сборная проиграла Канаде с разгромным счётом 5-0, а после не смогла обыграть Финляндию в матче за третье место. Победителем же молодёжного ЧМ-2020 по хоккею стала сборная США, которая в финале переиграла Канаду.

ЧМ-2020 по хоккею

С 21 мая по 6 июня текущего года проходил и взрослый Чемпионат Мира по хоккею. Ожидания от турнира были максимальными, и многие не сомневались в победе российской сборной. Ведь Канада приехала не в оптимальном составе, что также можно сказать и о главных конкурентах. Однако, у взрослой сборной также не пошло. Команда была уверенной на групповом этапе, но в первом раунде плей-офф попала на канадцев, которым и уступила по итогам дополнительного времени. В итоге мы остались без медалей, а обладателем титула стали «кленовые листы», в которых мало кто верил по ходу турнира.

Евро-2020

Чемпионат Европы также был перенесён на 2021 год ввиду пандемии. Возможно, это и хорошо. Ведь на трибунах присутствовали болельщики, и при них сборные старались идти вперёд при любом счёте, показывая нам зрелищный футбол. Этот Евро стало самым результативным в истории, самым богатым на количество автоголов. Были и судейские ошибки, а также масса нереализованных пенальти. Но больше всего запомнился случай с Эриксоном, который в матче первого тура рухнул на газон из-за сердечного приступа. Благо его удалось спасти, а сборная Дании дошла до полуфинала. Там она уступила Англии, которая в финальном матче проиграла сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

Предстоящие события

А теперь вспомним о событиях, которые запланированы на остаток 2021 года.

Олимпийские игры в Токио

Совсем немного времени остаётся для одного из главных турниров четырёхлетия. Хотя в данном случае даже пятилетки. Россия поедет на Олимпиаду в Токио, где, к сожалению, снова выступит без собственного гимна и флага. Но все мы знаем, что это всё равно наши ребята, которые будут биться за медали в различных дисциплинах начиная от плавания и заканчивая фехтованием. Пройдут Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.

ЧМ по пляжному футболу

Всё элементарно, и наша сборная снова будет сражаться с бразильцами, португальцами и остальными кудесниками мяча за третье чемпионство в своей истории. Интересно, что этот турнир пройдёт именно в РФ. Надеемся, что поддержка болельщиков позволит сборной по пляжному футболу как минимум дойти до финала. Пройдёт турнир с 19 по 29 августа.

ЧМ по мини-футболу

Ещё один чемпионат мира, только на этот раз по мини-футболу будет ожидать болельщиков в период с 12 сентября по 3 октября. Сборная России также примет участие в этом событии, и, возможно, сможет побороться за медали, реабилитировавшись за неудачи прошлых лет. К тому же сейчас для этого есть все возможности.

Финальная стадия Лиги Наций

С 6 по 10 октября пройдёт финальная стадия плей-офф Лиги Наций. В полуфинале сыграют Италия с Испанией и Бельгия с Францией. Победители этих пар выйдут в финал, где и определится обладатель титула в текущем розыгрыше турнира.

А ещё осенью футбольных болельщиков будут ждать матчи квалификации к ЧМ-2022, теннисные челленджи и масса других событий. Безусловно, они будут привлекать к себе внимание не только обычных болельщиков, но и любителей ставок. Если вы относитесь ко второй категории, то рекомендуем не забывать о том, что нужно заключать пари исключительно в легальных БК и платить налог на выигрыш. Это позволит делать ставки без нарушения законов, с высоким уровнем безопасности и 100% гарантией получения выигранных средств!

