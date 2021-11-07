Сборную России лишили серебра на ЧЕ по плаванию в смешанной эстафете

13:25 7.11.2021

Сборную России лишили серебряных медалей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, сообщает Всероссийская федерация плавания.

"Российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Сборная Польши подала протест, который был удовлетворен", — цитирует "Р-Спорт" заявление федерации.

Как выяснилось, российские спортсмены плыли не в том порядке, который был указан в стартовом списке. В результате команду дисквалифицировали.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани. Финальный заплыв в смешанной состоялся накануне вечером. Сборная России финишировала второй, уступив только команде Нидерландов.

Теперь серебряные медали достались сборной Италии, а бронза — команде Польши.