Сборную России лишили серебра на ЧЕ по плаванию в смешанной эстафете
Сборную России лишили серебряных медалей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, сообщает Всероссийская федерация плавания.
"Российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Сборная Польши подала протест, который был удовлетворен", — цитирует "Р-Спорт" заявление федерации.
Как выяснилось, российские спортсмены плыли не в том порядке, который был указан в стартовом списке. В результате команду дисквалифицировали.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани. Финальный заплыв в смешанной состоялся накануне вечером. Сборная России финишировала второй, уступив только команде Нидерландов.
Теперь серебряные медали достались сборной Италии, а бронза — команде Польши.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чем связаны такие строгости в плавании? Вроде на мой дилетантский взгляд от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Не по просьбе, а по Протесту. И лишили-бы однозначно.
Много раз видел эстафеты во многих видах Спорта, но не видел выхода спортсмена не в свою (так сказать) очередь.
мы то переживем, а как поляки переживут холодную зиму без транзита газа, газопровод через польшу включили на реверс, теперь их Германия держит на коротком поводке.
Пусть попробуют не заплатить по доллару за куб газа, придется мебелью буржуйки топить.
Ну порадуйся... на фоне двойного скандала с американцами на ОИ в эстафетах, где были нарушены правила правила передачи, и эстафету перебегали.
И никакие поляки не смогли вякнуть. Вот тебе и "сойдёт с рук". Вот такие холуи, вроде поляков и прочих русофобов, и превращают спорт в посмешище.