Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами

Овечкин всей своей карьерой доказал, что хоккей может быть ещё более тупой, чем у канадцев в серии 1972. Так те канадцы хотя бы были полезны сборной, а этот мыльный пузырь, пшик. Если Овечкин приехал на турнир, сборная его гарантированно проиграет. Это было на ОИ-2010, ОИ 2014, ЧМ 2010, где звено Овечкина в финале привезло все голы, не забив но одного. Забил он один гол и на ОИ 2014. И кому? Целой Словении.

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Однажды умница и легендарный хоккеист Фёдоров не сдержался и высказался, что он думает об Овечкине. Именно после финала ЧМ 2010. А ведь Фёдоров это центр, тот кто чертил геометрию атак, и кто не может не видеть когда баран не читает комбинации, как индюк любуясь собой и не ценит те редкие доли секунды.

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Не знаю почему, но с некоторых пор в стране появилось тренерское и экспертное лобби, не умеющие сопоставить успехи Овечкина и провалы его в сборной, и приглашающих его каждый раз в сборную. И Кузнецов, ярчайший игрок, с феноменальной обводкой и способностью в одиночку ( в отличие от Овечкина, стоящего на чужих пасах) в Вашингтоне спился (зачеркнуто)( стал потреблять наркотики, глядя на безнадёгу игры Вашингтона.

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Да, Овечкин прославился. Он сломал камеру туристке. Больше и вспомнить нечего.