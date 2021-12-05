Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами – этот чемпионат стал 17-м, сообщает «Чемпионат».

Такого же достижения добивались Марсель Дионн, Яромир Ягр и Матс Сандин.

В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 00:15
    Гость: Иван Иваныч

    Овечкин всей своей карьерой доказал, что хоккей может быть ещё более тупой, чем у канадцев в серии 1972. Так те канадцы хотя бы были полезны сборной, а этот мыльный пузырь, пшик. Если Овечкин приехал на турнир, сборная его гарантированно проиграет. Это было на ОИ-2010, ОИ 2014, ЧМ 2010, где звено Овечкина в финале привезло все голы, не забив но одного. Забил он один гол и на ОИ 2014. И кому? Целой Словении.
    ____
    Однажды умница и легендарный хоккеист Фёдоров не сдержался и высказался, что он думает об Овечкине. Именно после финала ЧМ 2010. А ведь Фёдоров это центр, тот кто чертил геометрию атак, и кто не может не видеть когда баран не читает комбинации, как индюк любуясь собой и не ценит те редкие доли секунды.
    ___
    Не знаю почему, но с некоторых пор в стране появилось тренерское и экспертное лобби, не умеющие сопоставить успехи Овечкина и провалы его в сборной, и приглашающих его каждый раз в сборную. И Кузнецов, ярчайший игрок, с феноменальной обводкой и способностью в одиночку ( в отличие от Овечкина, стоящего на чужих пасах) в Вашингтоне спился (зачеркнуто)( стал потреблять наркотики, глядя на безнадёгу игры Вашингтона.
    ___
    Да, Овечкин прославился. Он сломал камеру туристке. Больше и вспомнить нечего.

  3. 05.12.2021, 17:26
    Гость: stalker

    Я лично рад за Овечкина. Только какое отношение это имеет к достижениям отечественного хоккея и спорта вообще ?

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