Овечкин повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами
В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.
В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который повторил рекорд НХЛ по сезонам подряд с не менее 20 голами – этот чемпионат стал 17-м, сообщает «Чемпионат».
Такого же достижения добивались Марсель Дионн, Яромир Ягр и Матс Сандин.
В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Овечкин всей своей карьерой доказал, что хоккей может быть ещё более тупой, чем у канадцев в серии 1972. Так те канадцы хотя бы были полезны сборной, а этот мыльный пузырь, пшик. Если Овечкин приехал на турнир, сборная его гарантированно проиграет. Это было на ОИ-2010, ОИ 2014, ЧМ 2010, где звено Овечкина в финале привезло все голы, не забив но одного. Забил он один гол и на ОИ 2014. И кому? Целой Словении.
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Однажды умница и легендарный хоккеист Фёдоров не сдержался и высказался, что он думает об Овечкине. Именно после финала ЧМ 2010. А ведь Фёдоров это центр, тот кто чертил геометрию атак, и кто не может не видеть когда баран не читает комбинации, как индюк любуясь собой и не ценит те редкие доли секунды.
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Не знаю почему, но с некоторых пор в стране появилось тренерское и экспертное лобби, не умеющие сопоставить успехи Овечкина и провалы его в сборной, и приглашающих его каждый раз в сборную. И Кузнецов, ярчайший игрок, с феноменальной обводкой и способностью в одиночку ( в отличие от Овечкина, стоящего на чужих пасах) в Вашингтоне спился (зачеркнуто)( стал потреблять наркотики, глядя на безнадёгу игры Вашингтона.
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Да, Овечкин прославился. Он сломал камеру туристке. Больше и вспомнить нечего.
главное - игра, а рекорды для статистиков.
Я лично рад за Овечкина. Только какое отношение это имеет к достижениям отечественного хоккея и спорта вообще ?