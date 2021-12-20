Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру

Игра

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в команде Российской премьер-лиги (РФПЛ), а также за неудовлетворительные показатели в сборной.

Соответствующее письмо Хамзаев намерен отправить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», - рассказали в пресс-службе Хамзаева.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 02:08
    Гость: www

    Если они по определению не умеют играть. Фига их штрафовать. Нужны какие то тренировки за колючеи проволокои, осиным гнездом и высоковольтным проводом на мокром газоне.

  2. 21.12.2021, 00:42
    Гость: Пусть начинают с себя!

    Давайте перескажем предложение "штрафовать футболистов за плохую игру" на предложение штрафовать депутатов за плохую работу:
    Итак, все изменения сделаны заглавными буквами: «...Речь идет о штрафах за плохую РАБОТУ, нарушение дисциплины, а также жалобы ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать ДЕПУТАТА в рамках ОКЛАДА ДЕПУТАТА, который был УСТАНОВЛЕН в ГОСДУМЕ. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации ДЕПУТАТОВ России РАБОТАТЬ лучше и с полной самоотдачей»

  5. 20.12.2021, 21:11
    Гость: Интеллектуальный уровень

    Депутатов от едра зашкаливает. Впечатление такое, что в стране и проблем никаких нет, кроме как закон о выгуле собак или штрафы футболистов обсуждать. И самое главное, уже русские люди не удивляются и не возмущаются. Прострация. Канун либо бунта, либо тихой смерти.

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