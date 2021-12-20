Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру

18:29 20.12.2021

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в команде Российской премьер-лиги (РФПЛ), а также за неудовлетворительные показатели в сборной.

Соответствующее письмо Хамзаев намерен отправить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», - рассказали в пресс-службе Хамзаева.