Си Цзиньпинь объявил XXIV зимние Олимпийские игры открытыми
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".
"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.
Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине. Пекин является единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры, отмечает ТАСС.
На церемонии открытия Олимпиады делегация сборной России вышла на национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Комично было наблюдать физиономию президента,сидящего на трибуне во время открытия Олимпиады.Наверное думал о том,какие слова будет говорить на церемонии вручения орденов и подарков нашим спортсменам- призёрам и победителям? Думал ли он о тех, кто помня о своём долге, гимне и флаге страны совершали подвиги на поле битвы и в спорте?Думал ли он о том позоре, который испытал каждый гражданин некогда великой страны взирая на то позорище, когда сборная проходила на открытии Олимпиады под белой тряпкой вместо государственного флага? А есть ли у нас вообще гимн и флаг? Может быть эти деятели уже втихаря "продали" страну и народ? Спортсмены тут нипричём. Они-то надеялись ,что всё будет не так, готовились и тренировались. И что? Годы тренировок и выступлений на всех видах соревнований "кобелю под хвост"? Не поедешь на это позорище, запишут во враги народа. Наши чиновники это умеют. Среди спортсменов нет ни одного участника олимпиады в Сочи -2014,большинство которых надуманно обвинили в применении допинга. И вот опять, без гимна и флага, опять виниться и каяться не понятно за что? И у наших деятелей от власти ещё хватает совести рассусоливать о долге, совести и патриотизме?
Вот он, настоящий властелин мира - Главный Китаец!
Никто не хочет видеть триколор прислуживавший штандартам фашистов.
Пир во время чумы.
Напыщенные реляции о спортивном единстве, непобедимости этого единства не могут затушевать того факта, что игры проводятся по правилам побеждающего сионо-фашизма!
Грустное зрелище игрищ полурабов.