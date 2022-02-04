Си Цзиньпинь объявил XXIV зимние Олимпийские игры открытыми

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.

Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине. Пекин является единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры, отмечает ТАСС.

На церемонии открытия Олимпиады делегация сборной России вышла на национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2022, 00:11
    Гость: topor

    Комично было наблюдать физиономию президента,сидящего на трибуне во время открытия Олимпиады.Наверное думал о том,какие слова будет говорить на церемонии вручения орденов и подарков нашим спортсменам- призёрам и победителям? Думал ли он о тех, кто помня о своём долге, гимне и флаге страны совершали подвиги на поле битвы и в спорте?Думал ли он о том позоре, который испытал каждый гражданин некогда великой страны взирая на то позорище, когда сборная проходила на открытии Олимпиады под белой тряпкой вместо государственного флага? А есть ли у нас вообще гимн и флаг? Может быть эти деятели уже втихаря "продали" страну и народ? Спортсмены тут нипричём. Они-то надеялись ,что всё будет не так, готовились и тренировались. И что? Годы тренировок и выступлений на всех видах соревнований "кобелю под хвост"? Не поедешь на это позорище, запишут во враги народа. Наши чиновники это умеют. Среди спортсменов нет ни одного участника олимпиады в Сочи -2014,большинство которых надуманно обвинили в применении допинга. И вот опять, без гимна и флага, опять виниться и каяться не понятно за что? И у наших деятелей от власти ещё хватает совести рассусоливать о долге, совести и патриотизме?

  4. 04.02.2022, 19:24
    Гость: коротко

    Пир во время чумы.
    Напыщенные реляции о спортивном единстве, непобедимости этого единства не могут затушевать того факта, что игры проводятся по правилам побеждающего сионо-фашизма!
    Грустное зрелище игрищ полурабов.

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