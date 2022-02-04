Си Цзиньпинь объявил XXIV зимние Олимпийские игры открытыми

Комично было наблюдать физиономию президента,сидящего на трибуне во время открытия Олимпиады.Наверное думал о том,какие слова будет говорить на церемонии вручения орденов и подарков нашим спортсменам- призёрам и победителям? Думал ли он о тех, кто помня о своём долге, гимне и флаге страны совершали подвиги на поле битвы и в спорте?Думал ли он о том позоре, который испытал каждый гражданин некогда великой страны взирая на то позорище, когда сборная проходила на открытии Олимпиады под белой тряпкой вместо государственного флага? А есть ли у нас вообще гимн и флаг? Может быть эти деятели уже втихаря "продали" страну и народ? Спортсмены тут нипричём. Они-то надеялись ,что всё будет не так, готовились и тренировались. И что? Годы тренировок и выступлений на всех видах соревнований "кобелю под хвост"? Не поедешь на это позорище, запишут во враги народа. Наши чиновники это умеют. Среди спортсменов нет ни одного участника олимпиады в Сочи -2014,большинство которых надуманно обвинили в применении допинга. И вот опять, без гимна и флага, опять виниться и каяться не понятно за что? И у наших деятелей от власти ещё хватает совести рассусоливать о долге, совести и патриотизме?