Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Чемпионами стали

  • Марк Кондратюк — мужское одиночное катание,
  • Анастасия Мишина и Александр Галлямов — парное катание,
  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцы на льду,
  • Камила Валиева — женское одиночное катание.

В заключительном виде программы Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04), приводит результаты "Р-Спорт".

По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американцы, третьими стали спортсмены из Японии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.02.2022, 16:21
    Гость: Да, производит

    ты же работящище это не можешь делать. Тебе всё мешает. Верней помогает быть ничтожество, оправдывающим своё ничтожество, тем что тебе якобы что-то мешает.

  3. 07.02.2022, 15:31
    Гость: хамло подзаборное, не только Тайвань гордится собой,

    Но даже РФия гордится тем, что Тайвань производит "российский процессор Байкал-Т" и прочие компоненты и готовые изделия микроэлектроники, которые гордая РФ произвести уже не в состоянии.
    Ресурсия, обслуживающая высокотехнологичный Тайвань...

  4. 07.02.2022, 15:16
    Гость: Zahar

    Гордиться можно канадскими дальнобойщиками, показывающими всему миру, что они люди, которые уважают себя, канадским народом, который их подддержал, а этим пусть гордятся те, кому кроме этих каталок и Путинских ракет гордиться больше нечем.

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