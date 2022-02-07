Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
Чемпионами стали
- Марк Кондратюк — мужское одиночное катание,
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов — парное катание,
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцы на льду,
- Камила Валиева — женское одиночное катание.
В заключительном виде программы Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04), приводит результаты "Р-Спорт".
По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американцы, третьими стали спортсмены из Японии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я поздравляю всех российских спортсменов! Молодцы!
ты же работящище это не можешь делать. Тебе всё мешает. Верней помогает быть ничтожество, оправдывающим своё ничтожество, тем что тебе якобы что-то мешает.
Но даже РФия гордится тем, что Тайвань производит "российский процессор Байкал-Т" и прочие компоненты и готовые изделия микроэлектроники, которые гордая РФ произвести уже не в состоянии.
Ресурсия, обслуживающая высокотехнологичный Тайвань...
Гордиться можно канадскими дальнобойщиками, показывающими всему миру, что они люди, которые уважают себя, канадским народом, который их подддержал, а этим пусть гордятся те, кому кроме этих каталок и Путинских ракет гордиться больше нечем.
Чем только люди не зарабатывают на рюмку...