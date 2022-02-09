Российские хоккеисты обыграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде

Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором заброшенной шайбы стал Антон Слепышев, отличившийся за 2,7 секунды до конца первого периода.

Ворота в неприкосновенности сохранил Иван Федотов, отразивший 33 атаки. Россияне нанесли 30 бросков в створ. Они провели в большинстве три минуты 39 секунд (против 7.39 у соперника), пишет "Р-Спорт".

Российские хоккеисты на групповом этапе также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Сборная России сейчас занимает восьмую строчку в общекомандном медальном зачете с двумя золотыми наградами, тремя серебряными и пятью бронзовыми. Возглавляют список Норвегия, Германия и Швейцария, у каждой из них по четыре золотые медали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2022, 23:54
    Гость: Влад 33

    Игра была вязкой и нервной.. В Российской сборной будут перестановки ( должны быть), так как сыгранности в звеньях совсем мало.., играют навалом, а швейцарцы - приноровились ко многим Ведущим сборным мира , и, данная игра им плюс.
    Необходимо сократить количество турниров, где участвуют наши хоккеисты, так как данный ( изматывающий) график способствует улучшению игры только соперникам, а не России. Я на этот важный момент уже указывал, но в РФС и.. - тишина.., класс игры выравнивается и за счёт непутевых ( не популярных) турниров.((. Но это мое личное мнение..
    Ещё о хоккее- женском:- Почему играли в масках? Почему тренер не учёл девчонок в раздевалку и.., почему не записали «баранку» Канаде!?
    Нельзя играть в полную силу в Маске, нельзя! Что за маски были у канадок? Специально сделанные с отверстиями ( только видимость , мне кажется, была, а проверить эти маски что нельзя!?
    Почему слабость проявили ( я не об игре)?
    Одни вопросы..((
    Надеюсь, что мужская, да и женская хоккейные сборные ещё сыграют свои наилучшие матчи на олимпиаде!
    Как-то так..

  3. 09.02.2022, 17:46
    Гость: даа

    Чемпионат мира 1987, Группа A, СССР – Швейцария 13:5
    Вена
    Чемпионат мира 1972, Группа A, Финальный раунд

    18.04.1972 Швейцария – СССР 0:14
    Прага
    Чемпионат мира 1972, Группа A, Финальный раунд

    10.04.1972 СССР – Швейцария 10:2
    Прага
    Олимпийские игры 1964, Группа A, Финальный раунд
    01.02.1964 СССР – Швейцария 15:0
    Инсбрук
    Олимпийские игры 1956, Подгруппа C

    29.01.1956 Швейцария – СССР 3:10
    Кортина-д’АмпеццоStadio Olimpico del Ghiaccio
    Чемпионат мира 1955, Группа A, Финальный раунд

    04.03.1955 СССР – Швейцария 7:2

  4. 09.02.2022, 17:07
    Гость: предсказатель Грыша

    Это уже не спорт. Политика и бабло разрушили спорт,отвратительное зрелище. Я бы лишил пожизнено лицензий эти x..ккейных судей.

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