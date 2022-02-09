Российские хоккеисты обыграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде

16:55 9.02.2022

Мужская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором заброшенной шайбы стал Антон Слепышев, отличившийся за 2,7 секунды до конца первого периода.

Ворота в неприкосновенности сохранил Иван Федотов, отразивший 33 атаки. Россияне нанесли 30 бросков в створ. Они провели в большинстве три минуты 39 секунд (против 7.39 у соперника), пишет "Р-Спорт".

Российские хоккеисты на групповом этапе также встретится с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Сборная России сейчас занимает восьмую строчку в общекомандном медальном зачете с двумя золотыми наградами, тремя серебряными и пятью бронзовыми. Возглавляют список Норвегия, Германия и Швейцария, у каждой из них по четыре золотые медали.