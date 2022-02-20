Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады в Пекине
Российские хоккеисты в финале Олимпийских игр в Пекине проиграли команде Финляндии со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
У россиян на восьмой минуте матча отличился Михаил Григоренко, у финнов шайбы забросили Вилле Покка (24-я минута) и Ханнес Бьёрнинен (41-я минута).
Финны впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею, пишет "Р-Спорт". Россиянам досталось серебро.
Для российской сборной это 32-я медаль Олимпиады-2022. Всего в ее активе шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В советском спорте появилась статья Славина, на тему раздражённого высказывания Слепышева на тему плохой прессы и вони некоторых болельщиков.
Он, Славин, сделал интересные наблюдения.
1998 год нагано: проиграли чехам в финале взяли серебро, отзывы "ух какие классные, ух какой Буре". Серебро, подчёркиваю!
2002 год Солт Лейк Сити. Тренер Фетисов- взяли бронзу. Пресса- "молодцы"!
2014 ничего не взяла Dream Team. Финнам проиграли 1:4. Пресса: "Ничего страшного, это же НХЛовцы".
2018 мы взяли шикарно золото. Пресса - "ну пойдёт".
2022 мы в финале проигрываем в одну шайбу финал. Пресса: "Позор позорный'
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Надо что то делать с этим дурдомом? Да, гнать такую прессу надо поганой метлой.
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Я поддерживаю Слепышева. Молодчики! Мы, болельщики, с вами, и в победах и в поражениях. Взяли серебро- красавцы. Чуть не повезло. Это успех. Вторая олимпиада с медалями подряд.
СССР начал "дружескую миссию" в Афганистане 25-го декабря 1979-го.
Зимние Олымпийские Игры были в феврале 1980-го.
Сборная СССР по хокею почти полностью состояла из членов ЦСКА и все они считались офицерами СА, им так платили как "любителям".
Отправлять их в Афганистан конечно не собирались, но воевать и умерать в Афганистане никто в стране не хотел.
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Короче (или не короче), шутка.
Поясни.
”Умная и комбинационная игра", это окаменевшая с 1972 года избитая комментаторская фраза?
Я никогда не ною. Надо знать, что американская судья поставила самый возможный низкий балл нам и самый возможный высокий китайцам , откуда и появились эти сотые, которые разделили липовых чемпионов- корявых китайцев и наши пары. И наше серебро это украденное золото.