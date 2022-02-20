Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады в Пекине

В советском спорте появилась статья Славина, на тему раздражённого высказывания Слепышева на тему плохой прессы и вони некоторых болельщиков.

Он, Славин, сделал интересные наблюдения.

1998 год нагано: проиграли чехам в финале взяли серебро, отзывы "ух какие классные, ух какой Буре". Серебро, подчёркиваю!

2002 год Солт Лейк Сити. Тренер Фетисов- взяли бронзу. Пресса- "молодцы"!

2014 ничего не взяла Dream Team. Финнам проиграли 1:4. Пресса: "Ничего страшного, это же НХЛовцы".

2018 мы взяли шикарно золото. Пресса - "ну пойдёт".

2022 мы в финале проигрываем в одну шайбу финал. Пресса: "Позор позорный'

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Надо что то делать с этим дурдомом? Да, гнать такую прессу надо поганой метлой.

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Я поддерживаю Слепышева. Молодчики! Мы, болельщики, с вами, и в победах и в поражениях. Взяли серебро- красавцы. Чуть не повезло. Это успех. Вторая олимпиада с медалями подряд.