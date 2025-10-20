Международный Moscow Squash Open 2025 объединит более 400 участников

Международный турнир по сквошу Moscow Squash Open 2025, 24–26 октября 2025 года, Сквош-клуб «Москва» и др.

Мероприятие представляет собой главный турнир по сквошу в России — событие, которое объединяет лучших спортсменов и любителей этого вида спорта. Более 400 участников будут состязаться на четырех ведущих площадках столицы, главной из которых станет сквош-клуб «Москва» - крупнейший центр ракеточных видов спорта в России. СКМ давно завоевал устойчивую репутацию места силы, где встречаются профессионалы и любители, именно там состоятся финалы и торжественная церемония закрытия. На протяжении трех дней на турнире можно будет оценить напряженные матчи и зрелищные розыгрыши, открытые активности и фотозоны, а также встретиться с настоящими звездами спорта и амбассадорами сквоша в России и на мировой арене.

Moscow Squash Open проводится при поддержке Федерации сквоша г. Москвы ежегодно с 2018-го и уже успел стать символом ракеточной Москвы. В 2024 году турнир собрал 350 спортсменов со всей страны, а в этом году он станет еще масштабнее, поскольку ожидаются свыше 400 участников из России, Беларуси, стран СНГ, Филиппин, Малайзии и Египта в категориях любителей, профессионалов, юниоров и мастеров, блогеров, инфлюэнсеров и сотни зрителей.

- Moscow Squash Open для нас — не просто соревнование, а ежегодный праздник спорта. За восемь лет он вырос из локального турнира в международное событие, которое объединяет игроков со всего мира, — отмечает Иван Бородин, основатель и учредитель сквош-клуба «Москва». - Moscow Squash Open стал отличным примером того, как российское сквош-сообщество развивается и открывается миру. Мы видим высокий уровень организации и стремление игроков к росту.

Сквош представляет собой динамичный ракеточный вид спорта, в котором игроки поочередно отбивают мяч ракеткой, направляя его в стену корта. Цель — ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены. В 2023 году сквош был включен в программу Летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.
  

