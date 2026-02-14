Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

11:03 14.02.2026

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место по итогам соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает "Интерфакс".

За произвольный прокат он получил 184,49 балла. По сумме оценок за короткую (12-й результат) и произвольную программы россиянин набрал 271,21 балла.

Гуменник – чемпион России, двукратный победитель финала Гран-при России.

Олимпийским чемпионом сенсационно стал казахстанец Михаил Шайдоров. В сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье – его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Лидировавший после короткого проката представитель США Илья Малинин провалил произвольную программу (15-е место) и с общим результатом 264,49 балла занял лишь восьмое место.

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.