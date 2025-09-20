Переход Эмболо в ЦСКА был сорван

Эмболо, который ранее выступал за несколько ведущих европейских клубов, в итоге перешел в клуб из Франции – «Ренн»

Переход швейцарского форварда Бреля Эмболо в московский ЦСКА, который рассматривался как одна из громких сделок летнего трансферного окна 2025 года, по непредвиденным причинам не состоялся.

По сведениям из источников, переговоры между сторонами велись активно, однако стороны не смогли договориться по финансовым и контрактным условиям. В результате клубы и игрок вынуждены были отказаться от планируемого трансфера в последний момент. Этот переход был анонсирован многими мировыми БК в своих линиях, а промокод бетсити по-прежнему остается доступен для других событий и трансферов.

Эмболо, который ранее выступал за несколько ведущих европейских клубов, включая французский «Монако», в итоге перешел в другой клуб из Франции – «Ренн». А ЦСКА продолжает искать варианты усиления линии атаки. Сорванный переход стал неожиданностью не только для болельщиков армейцев, ожидавших усиления, но и для экспертов, которые считали сделку практически завершенной.

Отметим, что Брель Эмболо был заявлен за «Монако» для участия в матчах Лиги 1 сезона 2025/2026, но в итоге не сыграл ни одного матча за монегасков. После неудавшегося трансфера в ЦСКА швейцарский нападающий продолжит карьеру в «Ренне», и ожидается, что форвард дебютирует за новый клуб уже в ближайшем туре французского чемпионата. Напомним, что в прошлом сезоне Лиги 1 Эмболо провел за «Монако» 29 матчей и забил 6 голов.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Украина не может представлять Крым, Донбасс и Новороссию
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Сергей Иванов: Финляндия сохранилась благодаря доброму отношению Сталина
Избранное
Дальше мечты «Устал от причин» (интернет-сингл)
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Iron Savior «Firestar»
Никита Михалков связал пандемию с переделом мира
Переворот по-египетски: комедия и трагедия
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
«ДК Горбунова – Легенда Русского Рока», 3 сентября, ДК Горбунова
Прохор и Пузо «Делирий»
Экологические аспекты транспортных сервисов: влияние на рынок такси
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации