Переход Эмболо в ЦСКА был сорван

Переход швейцарского форварда Бреля Эмболо в московский ЦСКА, который рассматривался как одна из громких сделок летнего трансферного окна 2025 года, по непредвиденным причинам не состоялся.

По сведениям из источников, переговоры между сторонами велись активно, однако стороны не смогли договориться по финансовым и контрактным условиям. В результате клубы и игрок вынуждены были отказаться от планируемого трансфера в последний момент.

Эмболо, который ранее выступал за несколько ведущих европейских клубов, включая французский «Монако», в итоге перешел в другой клуб из Франции – «Ренн». А ЦСКА продолжает искать варианты усиления линии атаки. Сорванный переход стал неожиданностью не только для болельщиков армейцев, ожидавших усиления, но и для экспертов, которые считали сделку практически завершенной.

Отметим, что Брель Эмболо был заявлен за «Монако» для участия в матчах Лиги 1 сезона 2025/2026, но в итоге не сыграл ни одного матча за монегасков. После неудавшегося трансфера в ЦСКА швейцарский нападающий продолжит карьеру в «Ренне», и ожидается, что форвард дебютирует за новый клуб уже в ближайшем туре французского чемпионата. Напомним, что в прошлом сезоне Лиги 1 Эмболо провел за «Монако» 29 матчей и забил 6 голов.

