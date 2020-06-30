Наталия Гулькина: «Форсить и модничать я любила с детства!»

Прекрасная певица, королева DISCO приковывает к себе взгляды – эта соблазнительная блондинка умна, тактична и рассудительна. С ней можно легко поговорить на любую тему…

Музыка ее «связала»

Это произошло уже в детстве. Девочка пела не только в Большом детском хоре Гостелерадио, но и везде, где только можно. В раннем возрасте бабушка с дедушкой увезли ее в Будапешт. Она росла озорной, и с легкостью выбрасывала не нравящуюся одежду из окошка. Это было ее любимое развлечение. Видимо, заграница научила ее любить только шикарные вещи.

А однажды наша Наташа чуть не утонула в Москва-реке, провалившись под тонкий лед. Но судьбы была благосклонной, она спасла и сохранила для нас талантливую певицу и красивую женщину. После восьмого класса Наталия решила стать телефонисткой. Но фортуну не обманешь и талант не зароешь! В 1987 году девушка стала солисткой группы «Мираж». С тех пор постоянно гастролирует, после разных-всяких «развязок-завязок» работает и творит сольно. Сама пишет стихи и музыку. Многие меломаны считают, что ее голос создал целый стиль! А когда отменные вокальные данные сочетаются с сексуальной внешностью – то мама не горюй!

Наталия Гулькина

Любовь и неотразимость

Она впервые влюбилась в 15 лет, рано вышла замуж, родила сына Алексея, а потом и дочку Яну. Сначала любила блондинов с голубыми глазами, потом – брюнетов. Не так просто выбрать суженого при таком обилии поклонников!

Поскольку певица закончила ГИТИС, она участвует о многих проектах, поет Королеву в мюзикле «Три мушкетера». Записала много альбомов, один из которых называется «Сама по себе». Пожалуй, она, действительно, похожа на кошку, которая гуляет сама по себе.

Наталия пребывает в отличной спортивной форме – много занимается на тренажерах. Любит поесть солененького, обожает японскую и китайскую кухню. Сама умеет прекрасно готовить. Говорят, что королевы не имеют возраста – они неотразимы всегда …

Наталия Гулькина

– Наталия, вам рано довелось познать понятие стиль?

– Сразу, как я только начала модничать. А произошло это во втором классе. Мои родители привозили мне из-за границу красивую одежду, и я очень отличалась по внешнему виду от своих одноклассников. У меня была черно-белая шубка с забавной шапочкой, как у пингвиненка. А еще я носила леопардовую шубку, в которой выглядела, как маленький леопард. Хороший вкус мне привили не только родители, но и родные, особенно тетя – мамина сестра. Они много лет прожили за границей и хорошо знали, как красиво одеть ребеночка.

– У девочки Наташи было много нарядов. Сверстники завидовали?

– В школьные годы, когда я стала ездить в пионерский лагерь, брала с собой целый чемодан: модные футболочки, брючки… Была щедрой и доброй девочкой. В результате весь пионерский лагерь носил мою одежду. Домой я возвращалась с пустым чемоданом. За это мне хорошо доставалось от родителей!

Наталия Гулькина

– Представляю, как вы стали заботиться о своем внешнем облике, когда стали певицей!

– Это действительно так – я стала еще больше форсить. Практически все деньги тратятся на костюмы. Актрисе надо постоянно за собой следить – ходить к хорошим дизайнерам, стилистам, делать прически у прекрасных парикмахеров. Ведь мода требует постоянного обновления. Вот я и меняю прически: то хожу с прической карэ, то длинным хвостом, то с распущенными локонами… Ведь сейчас так просто нарастить волосы. Я считаю, что любой женщине следует время от времени меняться!

– А где вы посоветуете искать новые образы?

– Пожалуй, надо чаще листать модные журналы, чтобы следить за изменения ми в моде. Ведь каждый год происходит много нового в этой области. Еще следует смотреть телепередачи про моду, чтобы всегда быть в трэнде.

Наталия Гулькина и Коcтя Дзю

– Что недопустимо в облике современной женщины?

– Сейчас многие женщины хотят выглядеть стройно. Таким модницам я хочу дать совет – никогда не покупайте одежду меньше размером! Она только подчеркнет ваши недостатки и вы достигните прямо противоположного эффекта. А еще не следует стараться выглядеть слишком эпатажной. Надо очень аккуратно подбирать цвета нарядов.

– А цвета волос?

– Цвет волос надо подбирать еще осторожней. Представьте себе – идет по улице такая красотка с… зелеными волосами! Жуть! Любите себя и следите за собой.

Наталия Гулькина и Лолита

– Да, это полезнее, чем пугать прохожих. Вы, наверно, как-то особенно питаетесь, чтобы сохранить свою роскошную фигуру?

– Честно говоря, у меня нет особой системы питания. Хотя я люблю смотреть телепередачи о здоровой и полезной пище. К чему-то сама прихожу путем проверок. Но на диетах сижу редко. Поняла, что важно есть часто и понемножку. Стараться избегать жирной и жареной пищи. Готовить, например, котлетки, желательно, на пару. У меня на кухне есть пароварка. Рыбу хорошо запекать фольге, а курицу в духовке. Я вовсе не держу себя в «черном теле». Могу и сладенького поесть, если очень хочется. Обожаю легкие фруктовые желе…

– Да, я заметила, что вы на конкурсе «Лучший парикмахер года» у Лены Лениной не только смотрели на аппетитные, креативные пирожные... Сладкая женщина любит сладкое?

– Действительно, у сногсшибательной Лены Лениной на конкурсе парикмахеров мне не только сделали оригинальную прическу, но и угостили вкусными пирожными с фруктами. Я их с удовольствием и наслаждением съела!

Наталья Гулькина ест пирожные

– У Лены всегда все красиво, вкусно и стильно. Ленинский пионер – всем ребятам пример! А вы сами, Наталья, пример для своих детей?

– Я стараюсь быть образцом для сына Алексея и дочери Яны. Хороший вкус лучше прививать с детства. Дочь всегда рядом со мной и может наблюдать, как мама ухаживает за собой. Раньше я советовала ей, что лучше надеть, но она не всегда соглашалась. Никогда ничего не надо насильно навязывать ребенку! Это может вызвать обратный эффект. Теперь дочка сама выбрала именно тот стиль одежды, который я ей рекомендовала. И мне приятно, что у нее есть вкус и тяга к красивым вещам. Ведь женщина в любом возрасте должна выглядеть так, чтобы все восхищенно оборачивались ей вслед.

– Что важно в уходе за кожей лица?

– Никогда не ложитесь спать в косметике! Перед сном следует хорошенько очистить лицо, смыть не только тушь и помаду, но и всю грязь, которая накопилась за день. Нужно использовать хорошие очищающие тоники и увлажняющие крема.

Наталия Гулькина и Азиза на конкурсе «Лучший парикмахер года»

– Вы часто посещаете салоны красоты?

– К сожалению, у меня не всегда есть на это время. Ведь я много гастролирую, участвую в съемках – жизнь артиста подчинена жесткому ритму. При этом, перед зрителями всегда надо появиться в отличной форме!

– Какие средства вы используете для ухода за волосами?

– Шампуни обычно покупаю в дорогих салонах. Стараюсь подобрать подходящий для моего типа волос. Например, известной фирмы Шварцкопф. Не гонюсь за красивыми флакончиками и этикетками. Главное – содержимое!

Наталия Гулькина в мюзикле «Три мушкетера»

– Наталия, что о вашей внешности говорят ваши поклонники?

– Они мне часто говорят: «Вы так замечательно выглядите!» Это как бальзам на душу. Доброе слово стимулирует выглядеть еще лучше. Приятно также получать от почитателей творчества подарки. Особенно цветы! На корпоративах и светских вечеринках мне часто дарят крема для лица отличного качества, средства по уходу за волосами, специальные бальзамы. Я с удовольствием беру их, потому что считаю, что главное – всегда оставаться Женщиной!

Фото из личного архива Наталии Гулькиной и фото Людмилы Николаевой