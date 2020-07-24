Безупречная Алсу

Очаровательная женщина, популярная певица, заботливая жена и мать – все это о ней

Ее называют принцессой российской эстрады. Она неизменно грациозна, элегантна и обаятельна. Многие уверены – ее успех объясняется лишь тем, что она с детства жила в достатке.

С момента появления на эстраде Алсу вызывала горячее восхищение и столь же безмерную зависть. Личная жизнь певицы интересует многих, вот только ничего скандального там обнаружить нельзя - она купается в любви своего мужа и счастлива в браке.

Алсу Сафина родилась 27 июня 1983 года в татарском городе Бугульма. Певица по национальности татарка, по вероисповеданию – мусульманка.

До 9-летнего возраста она вместе с семьей жила в Когалыме Тюменской области. Погодные условия там крайне суровые. Зимой столбики термометров опускаются до 45-градусной отметки, летом столько же со знаком плюс. «Там даже фруктов не было, – вспоминает певица. – У нас продавались такие старые яблоки в воске (в таком виде они могли храниться очень долго) и картошка с проросшими корнями. В детском саду под Новый Год нам дарили бумажные пакеты с апельсинами и шоколадками, которые я ела по чуть-чуть, растягивая удовольствие на несколько месяцев».

В 5 лет Алсу выпросила у родителей пианино при условии, что она научится на нем играть, – и сдержала обещание. Будущую звезду не испугало то, что в музыкальную школу приходилось ходить через весь город. Она не мечтала о сцене, была очень застенчивой.

Алсу

Почти по Набокову

В 1992 году Алсу приехала в Москву и продолжила обучение в столичных музыкальной и общеобразовательной школах. А через год снова сменила место жительства. На этот раз она переехала в США. Затем – в Копенгаген, где провела еще полтора года. Потом Алсу поступила в британский колледж «MPW» в Лондоне. Там она изучала математику, рисование и основы ведения бизнеса.

Ее любимой исполнительницей всегда была Уитни Хьюстон. Кстати, именно ее известный хит «I will always love you» помог девушке начать карьеру. На свадьбе брата она спела эту песню Уитни, и подруга ее мамы настояла на том, чтобы показать девочку продюсеру Валерию Белоцерковскому.

«Она ноль в ноль со всеми интонациями, но по-своему спела Уитни Хьюстон. Я ее оборвал на половине куплета. Я понял, что это – золото», – вспоминал Белоцерковский. Манера исполнения и тембр голоса покорили продюсера. Уже зимой 1999 года на экраны вышел дебютный клип Алсу под названием «Зимний сон». Песня сразу стала хитом. Продюсер сделал ставку на видео по мотивам набоковской «Лолиты» и не прогадал.

После выхода клипа девушка проснулась знаменитой. За первым последовал второй клип «Весна» и третий «Иногда». После выхода дебютного альбома юная звезда отправилась в свой первый гастрольный тур.

Алсу

Новые победы

В 2000 году Алсу доверили почетное право представлять Россию на престижном конкурсе «Евровидение». В Стокгольме 16-летняя девушка исполнила песню «Solo» и заняла второе место. Надо отметить, что та тот момент российский представитель занял столь высокое место впервые. К тому же Алсу стала самой молодой участницей за всю историю конкурса. Вскоре она стала очень популярна, копилка хитов и видеоклипов исполнительницы пополнялась буквально на глазах.

Летом 2003 года на вручении Музыкальной Премии МУЗ-ТВ Алсу назвали «Лучшей исполнительницей года». В этой номинации девушка обошла Валерию и даже Пугачеву. Осенью того же года артистка записала совместную композицию с Джоном Бон Джови «Living On A Prayer». Алсу с детства была поклонницей музыканта, а песня, которую они записали вместе, была ее самой любимой.

Певица подтвердила тезис, что талантливый человек талантлив во всем – она начала кинокарьеру. Дебютной для нее стала одна из главных ролей в мистическом триллере «Ловушка для духа» Дэвида Смита. Затем последовала вторая роль – Асу появилась в образе Мадлен, фрейлины Анны Иоанновны, в ленте Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоанновна!» Специально для этой роли она научилась ездить верхом, метать дротики и играть на скрипке.

Алсу

Крылья эту свадьбу вдаль несли...

В 2005 году подруга Алсу Ариана познакомила знаменитость с бизнесменом Яном Абрамовым. Ян сразу стал ухаживать за певицей и уже через два месяца сделал ей предложение. Церемония бракосочетания прошла в ГЦКЗ «Россия».

Готовились к этому громкому событию полгода, на торжество было приглашено более 600 человек. Масштабы свадьбы поразили воображение поклонников, концертный зал «Россия» было не узнать: фойе задрапировали лиловой тканью, вокруг было море цветов, а стол молодоженов стоял в огромном цветке лотоса. Молодую семью пришел поздравить сам Лужков.

Личная жизнь отнюдь не помешала карьере Алсу, она продолжала записывать новые песни. Когда стало известно, что певица ждет ребенка, пара приняла решение рожать первенца в Лос-Анджелесе. Там появилась на свет дочка Сафина. Уже через пару месяцев Алсу появилась на съемках новогодних программ, где изумила своим внешним видом – она выглядела отлично, словно и не рожала. Спустя полтора года Алсу подарила мужу вторую дочь – Макеллу.

Конечно, семейные хлопоты слегка охладили ее рабочий пыл. Однако она продолжает радовать своим творчеством. Так, в 2010 году певица записала две песни: «Я тебя не придумала» и колыбельную «Спи, моё солнышко» совместно с Жасмин, Ириной Дубцовой, Татьяной Булановой и Лерой Кудрявцевой.

Алсу. Фото с сайта fotobank.ru

Гламурная женственность

Пока дочки растут, их мама наслаждается счастьем и семейным уютом. Она прекрасно готовит и с удовольствием занимается домом, в котором есть даже оранжерея с экзотическими растениями.

Алсу, покорившая Евровидение не только исполнением красивой песни, но и внешними данными, говорит, что ей ближе всего гламурный стиль, особенности которого – платья без бретелек или в стиле Мерилин и юбки из легкой струящейся ткани, кожа, драгоценности, туфли на высоком каблуке. Отголоски гламура, безусловно, присутствуют практически во всех нарядах певицы. Платья для сцены она выбирает всегда безупречные, из красивых тканей. Вообще, где бы она ни была – на сцене, на вечеринке, деловой встрече, концерте или отдыхе – она всегда остается женственной. Ее стиль по сути эклектичен, включает в себя элементы абсолютно разных направлений, собранных в единый образ, чтобы подчеркнуть хрупкость, очарование и шарм. Ее любимые наряды – платья, блузы и топы, а также сексуальные жакеты и обязательно высокие каблуки.

Впрочем, в повседневной жизни Алсу предпочитает удобный стиль кэжэл, добавляя в него элементы спортивного, например, бейсболки. Именно спорт помогает певице сохранять форму. Конечно, играют роль и хорошие гены, доставшиеся в наследство от родителей.

Алсу признается, что во время бурной концертной деятельности почти не уделяла времени составлению своего меню, поэтому довольно сильно испортила желудок. Певица частенько лакомилась чипсами, пиццей, газировкой, салатами с уксусной заправкой, которые и привели ее прямиком к гастриту. Сегодня она очень тщательно выбирает блюда для своего стола. Отварное мясо и пюре, фрукты, легкие салаты – основа ее рациона.

Певица утверждает, что посещает салоны красоты довольно редко. Поверить в это трудно, ведь она так великолепно выглядит! Пользуясь люксовыми средствами по уходу за кожей лица, она предпочитает менять их время от времени, чтобы кожа не привыкала к одним и тем же компонентам. Кроме использования различных средств, для того чтобы действительно хорошо выглядеть, очень важно высыпаться, считает она. А еще – улыбаться и чаще менять обстановку, вырываясь из рутинного ритма жизни хотя бы на один день.

Цитата: «Если у вас сильно испортилось настроение, отключите телефон и побудьте в одиночестве. Постарайтесь поговорить сами с собой. Вы сможете ответить себе на очень важные вопросы, понять, что для вас по-настоящему важно».

Фото с сайта alsou.ru