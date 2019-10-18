Вечно молодой Виктор Цой

За свою недолгую жизнь Виктор Цой сумел сделать так, что через четверть века его творчество помнят, любят, делают девизами, песни поют и знают почти все, кто держал в руках гитару

И почти в каждом городе есть своя Стена Цоя.

Я вижу дом, я беру в руки мел

Виктор Цой родился в день летнего солнцестояния – 21 июня 1962 года. Его мать была школьной учительницей, а отец – инженером, и, пожалуй, единственная выдающаяся черта семьи заключалась в корейском происхождении отца певца – Роберта Цоя.

Будущему музыканту с юности были близки творческие занятия – в 15 лет он посещал художественную школу, где с его участием была образована первая в его жизни музыкальная группа – «Палата №6», позже учился на резчика по дереву. Одним из его хобби было вырезание нэцкэ – фигурок из дерева, которые пришли к нам из Японии.

Виктор Цой увлекался Востоком, в том числе единоборствами, и в начале и середине восьмидесятых очень любил фильмы с участием Брюса Ли – скорее всего, из-за них он и начал изучать единоборства.

Виктор Цой

Доброе утро, последний герой

Еще будучи в составе группы «Палата №6» Виктор Цой стал знакомиться с представителями андеграунда того времени, и в первую очередь, с рок-музыкантами. Его друзьями стали Майк Науменко, Артемий Троицкий и Борис Гребенщиков, благодаря которому Цой и попал на сцену. Позднее, вместе со вторым участником группы – Виктором Рыбиным, они, буквально играя в слова, придумали название группы, которое впоследствии фанаты стали писать на стенах и спустя годы после её исчезновения – «Кино».

Первый альбом группы, названный по длине звучания – «45», был записан в 1981 году. Примерно тогда же Виктор Цой познакомился со своей будущей женой Марианной – в 1985 году у них родился единственный сын, Александр. По воспоминаниям друзей, Виктор Цой был остроумным, энергичным человеком, который умел шутить и любил размышлять о жизни. Его первые песни были о том, что он видел рядом – знаменитые «Восьмиклассница», «Мои друзья», «Солнечные дни» – многие из них рождались в случайных гостях, под южным небом, на петербургских кухнях. После того, как была создана группа «Кино», её состав начал работать над имиджем, хотя тогда еще не применялось такого слова. На совместном концерте с группой «Аквариум» Виктор Цой, Виктор Рыбин, Юрий Каспарян и Георгий Гурьянов появились на сцене в костюмах со стразами и с тёмным макияжем. До этого у Цоя уже были эксперименты со сценическим образом, когда они с Рыбиным выступали в костюмах Пьеро с широкими жабо и белыми рукавами. Отечественная рок-сцена пыталась копировать те Западные приёмы, которые доходили до Советского Союза в журналах и видеозаписях – в то время их было нелегко достать.

Виктор Цой

Это странное место – Камчатка

Почти все рок-музыканты, в том числе и Цой, по советскому законодательству обязаны были работать где-то еще, кроме сцены. Одним из наиболее известных мест работы Цоя в середине восьмидесятых была котельная, где певец был кочегаром. Сегодня котельная «Камчатка» на станции метро «Спортивная» в Санкт-Петербурге – место паломничества фанатов «Кино».

В 1987 году произошло два события, которые сделали Виктора Цоя культовой фигурой для молодёжи – вышел альбом «Группа крови» и фильм Рашида Нугманова «Игла». Молодые люди стали, подражая герою Цоя – Моро, одеваться в чёрное и делать похожие стрижки. Фильм о проблемах наркомании, с которой Советский Союз почти не был знаком до Перестройки, взволновал критиков и зрителей. А две заглавные песни «Кино» из этого фильма – «Звезду по имени Солнце» и «Группу Крови», десятилетиями поют уже не только фанаты «Кино», а просто те, кто знает их слова.

До сих пор образ Виктора Цоя в сердцах поклонников группы «Кино» именно такой, каким его видят в «Игле» – немногословный, прямолинейный, уверенный в своей правоте человек в чёрном, который может выйти один против такой силы, как наркомафия. Сам этот персонаж был близок Цою.

Дальнейший сценический образ Виктора Цоя собран из разных вещей и стилей, которые нравились ему самому в творчестве других исполнителей – в разное время участники группы «Кино» изучали творчество коллективов T-Rex, Duran Duran и других.

Не обходилось и без скандалов – после выступления на вечере памяти Александра Башлачёва, Цою на год запретили выступать в Москве за то, что он сорвал концовку концерта.

Виктор Цой

Звезда по имени Солнце

В 1989 году новым продюсером группы стал Юрий Айзеншпис, это было золотое время группы, как коммерческого проекта – Виктор Цой собирал стадионы. После «Кино» Айзеншпис сотрудничал с рок-коллективами «Технология» и «Моральный кодекс», но такого прорыва, как с «Кино», больше не получилось.

24 июня 1990 года, был сыгран последний концерт культовой группы. А 15 августа, через два месяца, Виктор Цой разбился, находясь за рулём собственного автомобиля в Тукумсе, под Ригой, на трассе Слока – Талси. О причинах его смерти спорят до сих пор, официальные сводки утверждают – певец заснул за рулём. Близкие опровергали случайность происшедшего, говоря, что Виктор Цой в жизни был очень осторожен. После смерти певца на карте страны стали появляться улицы, названные в его честь (например, в Новосибирске), в Москве, в Кривоарбатском переулке, стихийно была создана «Стена Цоя», на которой фанаты и сегодня пишут признания и строки из песен Виктора. Памятники и мемориальные доски Виктору Цою установлены в Петербурге, многих городах России и бывшего Союза. Трибьюты из его песен и сегодня записываются современными рок-исполнителями.

Фото с сайта kino-teatr.ru

