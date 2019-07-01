Волшебный эликсир красоты – ваше настроение!

Ингредиент этого «мистического» средства в древности и передавался из поколения в поколение

Сегодня мы знаем его под названием счастье. Да, именно оно превосходит по эффективности все дорогостоящие салонные процедуры и творит чудеса с нашей внешностью, преображая ее, делая вид цветущим.

Хорошее настроение – вот самый лучший макияж для лица, который как нельзя лучше украшает и омолаживает нас. Из этого следует, что когда мы довольны собой, то пребываем в хорошем настроении. Как же понять себе настроение, если темп современной жизни порой угнетает и изматывает? Возможно ли вернуть радость духу и бодрость телу, если есть проблемы? Оказывается, состояние счастья напрямую зависит не столько от событий, происходящих в жизни, сколько от заранее заданных программ и установок, питания и гормонов!

Психологические подтверждения

Попробуйте однажды проснуться в сказочном настроении: после пробуждения сперва подумайте о себе, оставьте все проблемы во вчерашнем дне независимо от того, насколько неразрешимыми и угнетающими они кажутся. Позвольте себе оказаться хозяйкой положения на несколько минут, улыбнитесь и представьте, что сейчас наденете любимую одежду, сделаете красивую прическу, и день сложится так, как вам этого бы хотелось.

Именно отличное настроение заставляет нас чувствовать себя великолепно. Научно доказано, что это волшебное средство делает женщин красивыми и привлекательными в глазах противоположного пола. Когда мы находимся на волне положительных эмоций, то, естественно, видим мир в лучшем свете. «Наше настроение влияет на то, что мы помним, и как мы описываем происходящее вокруг нас», – утверждает кандидат психологических наук г-н Маркман.

Умение видеть прошлое радужным и выделять в настоящем положительные моменты – это целое искусство! Например, когда вы смотритесь в зеркало, старайтесь отмечать для себя только достоинства своей внешности, совершенно игнорируя недостатки.

Настроение – залог успеха

Если мы чувствуем себя прекрасно, то переговоры на работе проходят легче, беседы с родными и близкими становятся по-настоящему душевными, мы располагаем собеседников и вызываем их доверие. Ощущение счастья, спокойствие, умиротворение раздвигают горизонты общения, открывают нас для взаимодействия с другими людьми. Светящиеся счастьем люди обладают магнетизмом. Кроме того, искренняя улыбка делает нас притягательными, в отличии от отталкивающего, холодного хмурого взгляда.

Как принять и понять эмоции

Конечно, всем нам хочется иногда быть беспечными, но, к сожалению, плохое настроение неизбежно, как и сами бесконечные проблемы. Солнце не всегда светит, в природе бывают сильные ливни, но постоянные взлеты и падения существуют только в нашем сознании. Надо понять, что чередование черных и белых полос, создающих наше эмоциональное состояние, делает нас сильнее. В целом наше настроение, в первую очередь, зависит от гормонального фона и от питания.

Три шага к очарованию

1. Посещение спортзала. Физические упражнения усиливают выработку эндорфинов – гормонов счастья и, естественно, повышают настроение. Кардиотренировки являются лучшим способом немедленного реагирования, так что постарайтесь заняться бегом, ходьбой или ездой на велосипеде.

2. Перекусы между приемами пищи. Снижение уровня сахара в крови между приемами пищи может привести к капризности и раздражительности, особенно при пмс, так что держите орехи и фрукты под рукой, как здоровые закуски.

3. Смех и общение с друзьями. Смех может увеличить уровень эндорфинов и снимать стресс. Проводя время в хорошей компании, мы запасаемся позитивными эмоциональными резервами.

Питание для счастья

Чтобы снять напряжение, избавиться от стресса и зарядиться энергией, нужно всего лишь включить в ежедневный рацион питания так называемые «продукты хорошего настроения»:

1. Какао восстановит силы после изнурительной работы, а соотношение белка к углеводам в нем является оптимальным и для поддержания отличной физической формы.

2. Овсяная каша с ягодами. Уровень сахара в крови будет стабильным, а содержание витамина С в ягодах снизит количество гормона стресса кортизола. Перед показательным выступлением или экзаменом, когда нервы, как правило, на пределе, такой продукт будет очень кстати.

3. Жгучий перец поможет победить депрессию! Чили работает сразу в трех направлениях: обладает обезболивающим эффектом, стимулирует либидо (повышает сексуальное влечение), усиливает кровоток, вырабатывая эндорфины – гормоны радости. Коктейль из норадреналина и допамина, клетчатки и минералов, содержащийся в красном перце, побеждает вялость и способствует положительной работе нейротрансмиттеров.

4. Бананы перед сном. В них содержится триптофан, помогающий как следует расслабиться.

5. Авокадо обеспечивает приток крови к мозгу. Стоит добавить пару ломтиков в салат, если кружится голова. В них присутствуют поли- и мононенасыщенные жиры, которые обуславливают высокую степень воздействия на головной мозг.

6. Витамином В можно подпитать нервные клетки. Он в достаточном количестве присутствует в кукурузе, свежей зелени.

7. Помидоры, богатые витамином В, кальцием и магнием, порадуют ваше сердце.

8. Брокколи способно заправить энергетическим топливом мозг, улучшить настроение и насытить ткани кислородом через кровь благодаря железу.

9. Фенхель – это больше, чем просто специя или сухая смесь для чайного отвара. Он предотвращает появление депрессии, устраняет хандру и борется с раздражительностью, снабжает организм стабильными поставками глюкозы и избавляет от малоприятного настроения.

10. Листовая капуста обладает противовоспалительными свойствами, поддерживает нормальный уровень серотонина – гормона счастья, а фолиевая кислота и магний спасут от сезонных переживаний и волнений.

И помните, счастье – это выбор!

