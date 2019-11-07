Оксана Федорова: «Счастье не зависит от количества обуви!»

Известность пришла к ней после победы на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2002»

Ведущая телевизионных программ, писательница, певица и просто красавица, она щедро делится секретами своей красоты как на страницах написанной ею книги, так и в периодических изданиях.

Будущая Мисс Вселенная Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Выросла она в обычной советской семье. Отец Оксаны ушёл, когда ей не было и двух лет, мама работала медсестрой в больнице, пропадая на дежурствах – воспитанием девочки в основном занимался дед.

Помимо обычной школы, Оксана училась и в музыкальной, любила спорт и художественную самодеятельность. С детства она мечтала стать известной моделью или актрисой. Будущая модница экспериментировала с маминым гардеробом, перешивала её вещи и однажды сделала из дедовской военной шинели элегантное женское пальто. После школы Оксана отправила резюме с фотографиями в модельные агентства Москвы и Санкт-Петербурга, но ответа не получила.

Ее милицейская карьера началась с самых низов – в школе, где она училась, на базе старших классов образовался милицейский правовой лицей. Оксану, как успешную ученицу, взяли туда без экзаменов. Как признаётся она теперь в школе милиции было физически трудно учиться. Строгая дисциплина, неудобная мужская военная форма отягощали неокрепшие плечи и свободолюбивый характер будущей Мисс. За нарушения случались и наряды вне очереди.

Дорога к мировой славе

В 1997 году Федорову делегировали в Санкт-Петербургский университет МВД РФ, который она окончила с красным дипломом и званием старшего лейтенанта. После чего поступила на работу дознавателем в линейном ОВД аэропорта Пулково. Потом начала преподавать в родном вузе гражданское право и поступила в адъюнктуру при Санкт-Петербургском университете МВД РФ. Примерно в это время красавицу и настигла слава.

Фото из личного аккаунта в Twitter

Ее дорожка к всемирному успеху началась в шейпинг-зале, куда Оксана пришла для поддержания спортивной формы. Этот зал принадлежал Федерации шейпинга Санкт-Петербурга, официальному организатору конкурса «Мисс Санкт-Петербург». В этом конкурсе красивая и подтянутая Оксана и победила в 1999 году, добившись права участвовать в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия». А оттуда тропинка на «Мисс Вселенную» была проторена – и в 2002 году она получила корону.

Сегодня Федорова не только является самой любимой телеведущей всех российских детей, но еще и ведет мероприятия на престижных площадках Москвы, выступает на модных показах, снимается в рекламе известных брендов. Её лицо не сходит с обложек глянцевых журналов, а с 2010 года она является главным редактором журнала Moda Topical. Оксана всегда пребывает в творческом поиске – пробует свои силы в кино, журналистике, литературе. В 2007 году она сыграла одну из главных ролей в фильме «Софи», в 2008 выпустила свою первую книгу «Формула стиля». Ее голос можно услышать по радио и в анимационных фильмах, а выступления и комментарии находят живой отклик в СМИ. Одно время она была сосредоточена на карьере эстрадной певицы, записала несколько музыкальных видеоклипов и выпустила альбом «На краю у любви».

Мечты сбылись

Когда Федорова стала Мисс Вселенной, она оказалась под пристальным вниманием СМИ. Ходили слухи, что в юности у Оксаны случился роман с криминальным авторитетом Голубевым. Якобы, за шикарные подарки, которыми он ее одаривал, девушке приходилось расплачиваться свободой и жить в «золотой клетке». Но поскольку Оксана очень хотела нормальной семьи, она рассталась с Голубевым. Тогда-то у нее и завязался роман с танцором Александром Литвиненко. Романтические отношения с чемпионом России по латиноамериканским танцам возникли на проекте «Танцы со звездами». Журналисты даже предрекали свадьбу, но влюбленные расстались.

На съемках того же шоу «Танцы со звездами» титулованная красавица познакомилась с 30-летним немцем Филиппом Тофтом. Вскоре состоялась свадьба. Связав себя узами брака с иностранцем, Оксана надеялась обзавестись малышом. Но тридцатилетний Тофт не был готов к отцовству. Супруги и вовсе стали жить отдельно, а экс-»Мисс Вселенная» всё чаще появлялась в свете со старым знакомым Николаем Басковым. Пара всячески демонстрировала миру свою любовь, хоть недоброжелатели и поговаривали, что это лишь совместный пиар-ход. Басков сделал Оксане предложение, они часто ездили отдыхать вместе. Но после совместного отдыха на Мальдивах между ними словно проскочила черная кошка, и они объявили о расставании. «Николай сегодня говорит одно, а завтра – другое. Я не полагаюсь на эти слова. За Баскова замуж уже не собираюсь», – заявила однажды Оксана. Видимо, в конце концов, он показался ей несерьезной кандидатурой на роль мужа.

И вдруг, неожиданно для всех, звезда вышла замуж за офицера ФСБ, ныне сотрудника администрации Президента РФ Андрея Бородина. Они познакомились на благотворительном мероприятии и сразу поняли, что готовы связать себя узами брака. Свадьба состоялась в середине 2011 года и почти не афишировалась в прессе. Долгое время Оксана ограждала Андрея от внимания СМИ, ссылаясь на то, что он не публичный человек. Вскоре у пары родился первенец Федор, а недавно, 22 июля этого года – дочь Елизавета.

Фото из личного аккаунта в Twitter

Телеведущая призналась в одном интервью, что чувствует себя очень счастливой – ведь она так давно мечтала о полноценной семье, муже, детях, уютном доме. И наконец-то все ее мечты сбылись.

Уход за собой плюс душевное благополучие

По мнению Федоровой, для сохранения красоты не обязательно покупать элитную косметику или тратить последние деньги на косметические салоны. Достаточно простых процедур и правильного образа жизни.

Каждый день Оксана начинает с душа и массажа – это тонизирует кожу, улучшает состояние ее сосудов. После душа можно нанести на тело легкий питательный крем. Чтобы волосы были красивыми, звезда делает массаж головы, а потом наносит укрепляющую и питательную маску. Ее можно делать и дома – просто смешать яйцо, мед и оливковое масло. Хорошо укрепляет волосы и маска из яйца, черного хлеба и воды. Есть у Оксаны и особая маска для кожи лица – рецепт достался ей от мамы. Для её приготовления нужно натереть на терке 100 грамм детского мыла и залить половиной литра кипяченой воды. Добавить столовую ложку пищевой соды, перемешать. После полного растворения мыла нужно добавить столовую ложку камфарного спирта, столько же борной кислоты и 3%-й перекиси водорода, две чайные ложки глицерина. Готовую смесь следует наносить на распаренную кожу лица, не попадая на области глаз и губ. Через 15 минут аккуратно смыть маску ватными шариками, смоченными 9%-ным раствором соли. Такая маска очень хорошо очищает и подтягивает кожу.

Но главный секрет красоты, по мнению Оксаны, это не столько уход за телом, сколько душевное благополучие. Иногда звезда очень устает – тогда она бросает все дела, чтобы почитать любимую книгу или послушать музыку. А на выходных старается выбраться на природу. Чтобы оставаться в форме, по ее мнению, можно не только делать упражнения, но и танцевать латиноамериканские танцы, которые Оксана обожает. Шопинг – еще один отличный вариант позитивного отдыха, пару раз в месяц можно себе это позволить.

Формула стиля от Федоровой

Сегодня книги о красоте не пишет разве что самая ленивая знаменитость. И все же кому, как не женщине, признанной самой красивой во Вселенной, создавать руководство по красоте и стилю? Тем более что, по словам Федоровой, желание написать об этом у нее возникло очень давно. Журналисты часто задавали ей вопросы о том, как стать привлекательной, вот она и решила облечь свои знания в книгу «Формула стиля».

Звезда считает, что феномен красоты передается, в первую очередь, через стиль. Поэтому она говорит о красоте через ее проявления в одежде и характере человека. Внешняя и внутренняя красота, по мнению Оксаны, очень сильно взаимосвязаны и не существуют друг без друга. Внешняя красота стимулирует душевные качества человека. Она – тот видимый ориентир, к которому стремится душа. Если нет соответствий между внешними и внутренними качествами человека, это плохо.

Фото из личного аккаунта в Twitter

Федорова сожалеет, что зачастую многие умные, интеллигентные люди равнодушно относятся к своей внешности. Это неправильно, считает телеведущая. Непростительны для женщины, по мнению Оксаны, грязные волосы и неухоженные ногти. Одежда и обувь должны быть чистыми и опрятными.

В повседневной жизни знаменитость старается носить простые и качественные вещи. Как правило, это джинсы, лосины и майки. Словом, свободный спортивный стиль. Ее выбор для встреч и важных мероприятий – костюм или коктейльное платье. Ну и конечно, правильно подобранные аксессуары.

Увы, Оксана не раз становилась объектом насмешек со стороны как коллег по сцене, так и журналистов – порой она выбирает радикальные стили одежды, и многие модные критики считают, что вкусом особо не блещет. А поскольку фигура у телеведущей хорошая, то ценителям остается только недоумевать, где она иногда берет столь бесформенные платья. Однако, несмотря на стилистические промахи, в целом звезда всё равно выглядит отлично – такую природную красоту испортить трудно. Ведь главный секрет ее обаяния – счастливая добрая улыбка. «Счастье женщины не зависит от количества пар обуви в домашнем гардеробе, – говорит Оксана. – Было бы, куда все это надевать. Все, что мы носим и чем украшаем себя, – все это ради чего-то или кого-то».