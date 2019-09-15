Копии часов и подделки – есть ли разница?

Приобретение «люксовых» моделей весьма актуально для российских покупателей

Так показало исследование, проведенное Ассоциацией участников часового рынка и порталом Timeway.ru. Среди продавцов этих товаров в настоящее время усиливается расслоение на тех, кто предлагает дешевые модели и относительно качественные копии.

Ежемесячно только в поисковой системе Яндекс регистрируется до 100 000 запросов о копиях часов. Самыми популярными лексическими единицами при этом являются: «копии часов», «копии швейцарских часов», «реплики часов». Интернет – вот главный канал сбыта подделок высокого уровня. Дешевые подделки продаются преимущественно через торговые точки на рынках, транспортных узлах, а также с рук в местах массового скопления людей.

В русскоязычной части интернета работает не один десяток сайтов, предлагающих подделки. Ежедневно на них заходит до 10 000 человек. Причем посетители демонстрируют высокий интерес к теме: в среднем число просматриваемых страниц на кое-каких ресурсах превышает десять, что говорит о весьма целеустремленном поиске.

Наиболее активные сайты-продавцы подделок: Moscowatch.ru, CopyWatch.ru, BaselShop.ru, Vip-Timeclub.ru, Realwatch.ru, SwissTimeClub.ru, LuxWatches.ru, Clock4you.ru

Справедливости ради стоит сказать, что большинство продавцов подделок не пытается ввести покупателя в заблуждение и изначально позиционирует свою продукцию не как оригинальный товар, а как копии. Иногда для придания товару чуть более высокого статуса они используют слово «реплика», непонятное большинству клиентов. Употребление данного термина некорректно: на легальном рынке под репликой понимают часы, выпущенные фирмой-производителем в честь юбилея какой-то своей знаковой модели, повторяющие оригинал в общих чертах, но сделанные с использованием более современных технологий. Такая реплика, как правило, выпускается ограниченным тиражом для коллекционеров и стоит даже дороже серийных моделей той же фирмы.

Итак, сегодня рынок наполнен значительным количеством контрафактной продукции различного качества. Это как дешевые модели, несущие известный логотип, но не имеющие ничего общего с модельным рядом оригинального производителя, так и часы с высокой точностью повторяющие оригинал. Большинство интернет-сайтов стремятся предлагать именно такие. И это не удивительно – ведь прибыли, получаемой на продаже дешевых часов, не достаточно для рентабельной работы интернет-магазина. Стоимость предлагаемых на отдельных ресурсах часов перевалила за 25 000 рублей, а цена некоторых предлагаемых подделок может доходить до 100 000 рублей. А ведь за эти деньги вполне реально приобрести оригинальные качественные часы чуть более массового бренда!

При этом многие сайты даже содержат специальные страницы с объяснением того, чем «дешевые подделки» отличаются от предлагаемых ими копий – именно так формулируют разделение некоторые поставщики контрафактного товара. Одной из наиболее популярных легенд, используемых для прикрытия подделки, является понятие «бельгийская лицензионная копия». На самом деле никакого понятия «лицензионная копия» в часовом мире не существует – как не существует понятия «лицензионная копия кроссовок Adidas».

В большинстве случаев выпуском подделок занимаются китайские компании, а в нашу страну эти часы поступают, минуя таможню. Иначе говоря, подделки являются как контрафактным, так и контрабандным товаром.

Причиной огромного числа подделок на часовом рынке является специфика товара. Дело в том, что в нем значительную часть цены составляет наценка за бренд, сбытовые и маркетинговые расходы, а доля материальной составляющей относительно мала. Например, у ряда марок расходы на рекламу могут составлять до 20% от розничной цены товара.

Однако даже самая лучшая подделка существенно отличается от оригинала, и ее владелец, увы, рискует быть разоблаченным, если случиться попасть в компанию людей, обладающих оригинальными моделями данной фирмы.

Приобретение часов «с рук» также чревато высокими рисками нарваться на поддельные экземпляры. В том числе – через многочисленные форумы и доски объявлений о продаже бывшего в употреблении имущества. Хотя в последнее время появились организации, проводящие экспертизу подлинности часов. Так, заключения об этом выдают сервисные центры ряда марок – например, Ulysse Nardin. Вместе с тем даже такой документ не всегда подтверждает оригинальность продукта – уже известны случаи предъявления продавцом поддельных справок о подлинности часов.

К сожалению, существующие сегодня законодательные механизмы не позволяют эффективно бороться с продавцами подделок. Согласно законодательству, иск к торговцу такого рода товаром вправе предъявить только владелец товарного знака, то есть производитель. А он не всегда готов заниматься этой весьма и весьма затратной процедурой. Имеющаяся судебная практика показывает, что в большинстве случаев торговцы поддельными часами отделываются штрафами в пределах 30-50 тысяч рублей.

В этих условиях реальной гарантией подлинности брендовых часов является место продажи: поддельные часы практически не попадают в официальные магазины, поскольку те находятся под жестким контролем производителей. Оригинальные товары, а также эксклюзивные модели от лучших мировых часовых марок можно найти и на специализированных выставках – например, таких, как 3-я Международная выставка «Moscow Watch Expo 2013», которая пройдет с 30 октября по 2 ноября в МВЦ «Крокус Экспо». На мероприятии бывает представлено более 200 часовых брендов из разных стран мира.