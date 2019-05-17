Всенародно любимая Нина Русланова

Эта актриса всего в жизни добилась собственными усилиями и огромным талантом

Ее роли в фильмах «Мой друг Иван Лапшин», «Не стреляйте в белых лебедей», «Настройщик» и многих других очень разные, но все они без исключения берут за душу.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. Актриса выросла в детском доме в тяжелое послевоенное время, и даже фамилию получила с «потолка».

Будучи подкидышем, она попала в детский дом под Харьковом и быстро научилась не только говорить, но еще и петь. Инспекторша, приехавшая из Харькова, увидела на сцене талантливую девочку. Ей вручили коробку шоколадных конфет, которые в то время были настоящей роскошью, и фамилию «Русланова», как у популярной в те годы Лидии Руслановой. Ну а отчество девочке досталось самое распространенное в детских домах – Ивановна.

Это уже потом актрисе понравилось, как поет советская певица Русланова. Больше того, она даже стала считать, что певица передала ей через фамилию замечательные личностные качества: «Думаю, что это её дар, талант её передался мне по жизни».

День рождения, 5 декабря 1945 года, Нина тоже выбрала сама, поскольку в СССР это был выходной день – День Cталинской конституции, когда в детдоме устраивали концерты и вкусно кормили.

До своего совершеннолетия Нина сменила пять детских домов, и в каждом у нее были и друзья, и враги. Вот только домашнего тепла нигде не было…После 8-го класса девушка стала осваивать специальность штукатура-маляра – детдомовцам ведь не задают вопросов: «Кем ты мечтаешь стать?» Окончив в строительное училище, Нина Русланова устроилась работать штукатуром. Жила в общежитии, бегала в вечернюю школу – обычная жизнь советских людей. Но однажды Нина решила изменить свою судьбу и уехала в Харьков, где поступила в театральный институт. С этого все и началось.

Упорство на пути к цели

В театральном институте Нина Русланова проучилась два года. Вот как о том времени вспоминает ее педагог Нина Логвынова: «Она первое время была очень неприметной девочкой, не блистала в учебе, не выделялась талантами – как-то терялась среди своих сокурсников. Хриплый голос и сильный, упрямый характер – вот и все ее отличительные черты на первых порах Любопытный факт. На третьем курсе Нина сломала ногу. Но даже на костылях девушка упорно посещала занятия, а для удобства загипсованную ногу укладывала прямо на парту».

Упорство и уверенность – основные черты характера Руслановой. Она всегда понимала, что ей нужно от жизни. Узнав, что в Театральном училище имени Щукина недобор мальчиков, Нина помчалась в столицу. В приемной комиссии она заявила: «Прослушайте меня, как мальчика, я согласна играть мужские роли». Ее прослушали и приняли.

Уже на втором курсе Кира Муратова пригласила Русланову на главную роль в фильме «Короткие встречи». Немалая заслуга в успехе фильма принадлежала и Нине Ивановне, сыгравшей с редким для дебютантки профессионализмом. В этой первой работе проявилась склонность актрисы к драматическим характерам.

Нина Русланова. Фото с сайта kino-teatr.ru

Издержки популярности

Кинематограф полюбил ее сразу и бесповоротно. Впервые о ней как об известной актрисе заговорили в начале 70-х. Широкую популярность принесла роль «председательши» колхоза Марьи Вороновой в многосерийном телефильме «Тени исчезают в полдень».

Когда ее стали узнавать в лицо, случались интересные истории. Как-то, опаздывая на спектакль, актриса поймала такси. Разговорчивый водитель спросил: «Вы смотрите «Тени»? Там есть такая женщина, такая женщина... За такой на край света пошел бы!» – «Это что ж за женщина, – встрепенулась Русланова, – я всех, кто там снимался, знаю». И он называет ее героиню. Это было приятно, и актриса не удержалась: мол, это я и есть. Водитель посмотрел на нее через зеркальце и произнес: «Ты на себя в зеркало-то посмотри! Да как ты можешь... А ну-ка вылазь из моей машины, вертихвостка!», – и стал прижиматься к обочине. Ловить другую машину было некогда. Актрисе пришлось сказать: «Извините, просто многие находят, что я на нее очень похожа». Водитель в ответ фыркнул и поехал дальше, не сказав за всю дорогу больше ни слова.

Нина Русланова. Фото с сайта kino-poisk.ru

Незабываемые роли

К счастью, Русланова не стала актрисой одной роли. В первую очередь – благодаря широкому актерскому диапазону. Она органично смотрелась в драматических, комедийных и гротесковых ролях.

Умение тонко чувствовать юмор актриса продемонстрировала в комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем», где сыграла Альбину Петровну, хозяйку, сдающую комнаты курортникам. В один прекрасный день она узнает, что страдает дальтонизмом – какой удар для женщины, мечтающей об автомобиле!

А в знаменитой ленте Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» Русланова изобразила провинциальную актрису Наталью Адашову, шикарную женщину, обладающую изысканными манерами и элегантной внешностью.

Ей всегда везло на режиссеров – она снималась у Киры Муратовой, Алексея Германа, Аллы Сурикова, Сергея Соловьева, Вадим Абдрашитова. И в каждом фильме рождались незабываемые образы.

Особенно актриса любит работать с Кирой Муратовой: «Мне всегда прекрасно работается с Кирой Муратовой! Она – гений! А с гением всегда легко работать! Потому что он ясен, он точно ставит задачу, он знает, что требует от актера и про что хочет снимать! Поэтому с Кирой легко». В фильме Муратовой «Настройщик» Нина Русланова сыграла Любу – обеспеченную вдову, страстно мечтающую выйти замуж. Эта роль очень отличается от других ролей Руслановой – женщин, как правило, сильных и отнюдь не сентиментальных. В «Настройщике» же Нина Ивановна сыграла даму, страстно жаждущую любви, трогательную и романтичную, и ее талант открылся перед зрителями неожиданной гранью. Прекрасная работа была отмечена премиями «Ника» и «Золотой орел» в номинации «Лучшая роль второго плана».

Нина Русланова. Фото с сайта kino-poisk.ru

Переломный момент

В жизни Руслановой были периоды, когда она была готова оставить актерскую профессию. Например, время, когда она покинула театр Вахтангова. Пожалуй, это был один из самых сложных периодов в ее судьбе. Она думала тогда: «Всё, финал. Больше я не могу быть артисткой, нужно снова менять судьбу». Но тут режиссер Игорь Масленников предложил ей роль в «Зимней вишне», и эта работа возвратила ее к жизни.

Нина Ивановна тепло вспоминает сложившийся на съемках коллектив: «Мы втроем здорово дополняли друг друга… Работа пошла гладко, как по маслу. И на изумление тепло картину приняли зрители, так тепло, что пришлось снимать продолжение, а позже еще одно. Критики, конечно, разнесли ленту в пух и прах… Особенно осыпали нелестными эпитетами последний кинофильм, где все мы стали такими крутыми и успешными. Сказка. Но сказки тоже необходимы, чтобы радоваться».

В «Зимней вишне – 3» героиня Нины Руслановой лихо разъезжает на автомобиле, изображая, как это часто с ней случалось, сильную женщину, полностью сумевшую адаптироваться к реалиям нового времени. Забавно то, что сама артистка водить машину абсолютно не способна, и автомобиль героини приходилось таскать на буксире.

Самое трудное в актерской профессии, как считает Русланова, оставаться собой, кого бы не приходилось играть. Возможно, поэтому все ее героини столь же прямолинейны и так же крепко стоят на ногах, как она сама. Изредка они резкие, может быть, слегка скандальные, но всегда справедливые. На вопрос, к кому вы обращаетесь за помощью в трудную минуту, Русланова как-то ответила кратко: «К Богу, только верю я в него не публично, а внутри себя».

Нина Русланова. Фото с сайта kino-poisk.ru

Самая большая радость в жизни

Любимого мужчины у актрисы сейчас нет. Она дорожит своим одиночеством. Хотя Русланова никогда не рассказывала о своих романах, коллеги шептались, что отец ее дочери – Геннадий Рудаков, который в сложные 90-е годы занимался бизнесом, не выдержал крутого нрава актрисы и ушел из семьи.

Нина Ивановна вскоре познакомилась с ассистентом оператора с «Ленфильма» Равкатом Габитовым, с которым почти двадцать лет прожила в гражданском браке. Но позже пара распалась.

Про своих мужчин актриса вспоминать не любит. Наверное, столь сильной и самостоятельной женщине было не просто найти верного спутника. Скорее всего, личная жизнь Нины Руслановой сложилась не совсем так, как мечтала она в юности. Детей хотела иметь много, а родила только одну дочку. Но как не раз говорила Нина Ивановна – дочь ее единственный и надежный друг, самая большая радость в жизни.

Несколько лет назад Олеся сделала Нину Ивановну бабушкой, так что народная любимица с удовольствием нянчит маленького внука. «Вся моя личная жизнь – это моя семья: дочка, внук», – говорит она.

Победа над недугом

В 2010 году замечательную актрису сразил инсульт. Как часто бывает, беда пришла неожиданно. Нина Ивановна собиралась на гастроли с антрепризой «Замужние невесты», а оказалась на больничной койке. Тяжелый недуг практически лишил ее возможности ходить и разговаривать. Однако актрисе удалось восстановиться, и главной опорой для нее стала дочь Олеся.

Уже много лет Русланова живет в центре Москвы в доме, построенном для артистов Театра Вахтангова. «Апартаменты» достались Нине Ивановне после того, как в июне 1978 года с балкона выбросилась предыдущая хозяйка – актриса Татьяна Блажина. Едва справив новоселье, Русланова сразу замуровала балкон. Это единственное, что удалось исправить в несчастливой карме жилища, но бесконечные «катастрофы» в виде протечек и обвалов штукатурки по-прежнему сопровождают обитателей жилища.

Русланову знает вся округа. По признанию соседей, актриса всегда была душой «вахтанговского» дома. Когда у нее случился инсульт, все очень переживали. Больно было смотреть, как она, прежде веселая и озорная, с трудом выходила на улицу. Но дочь Олеся была рядом, и через полгода Нина Ивановна пошла на поправку. Как утверждает сама артистка, помимо любимой дочки ей помогла выздороветь любовь к природе и пребывание на даче. На свежем воздухе организм быстро окреп.

Когда в Москве торжественно вручали премию «Ника», Русланова, номинированная на эту награду, явилась лично. Пришла она и на премьеру фильма «Китайская бабушка», в котором она сыграла роль бабушки .

Режиссер картины и его ассистенты после премьеры признались, что Нина Ивановна на съемках чувствовала себя не очень хорошо, но преображалась до неузнаваемости, когда включался мотор. Любимая работа всегда помогала ей преодолевать любые недуги.

Цитата: «Общение с внуком, выход на съемочную площадку и возможность побыть одной - вот три составляющие моего счастья».