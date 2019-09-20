Дмитрий Харатьян: «Мы живем в эпоху золотого тельца»

Популярность обрушилась на него после выхода на телеэкраны «Гардемаринов»

Женщины в массовом порядке называли своих сыновей в честь Алеши Корсака. Сам Харатьян считает, что ему в жизни и в карьере очень повезло. Есть один процент таланта или способностей, говорит артист, а девяносто девять процентов – это удача. Со времен «Гардемаринов» актер сыграл множество ролей, удачных и не очень, но и по сей день остается удивительно простым и открытым человеком в нашем шоу-бизнесе.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в Ташкентской области. Вскоре семья переехала в Подмосковье. Семейной идиллии на новом месте у Харатьянов не сложилось, супруги развелись. «Для меня это оказалось психологической травмой, может, поэтому я рос таким ранимым, застенчивым ребенком, – вспоминал Дмитрий. – …Но и свою положительную роль эта ситуация тоже сыграла – в какой-то момент я понял, что могу рассчитывать только на свои силы, сам должен за себя постоять: мама работала, отец вообще жил в другом месте».

Дима рос очень скромным мальчиком – качества для будущего артиста совершенно противопоказанные. Мать целыми днями пропадала на работе, и он был предоставлен сам себе. Особых талантов не проявлял, правда, любил хоккей. Но был таким худощавым, что в хоккейную секцию его не взяли.

Дмирий Харатьян

Испытание успехом

Всё изменилось, когда Дима попал в пионерский лагерь «Метеор». Именно там взрослые оценили его музыкальный талант. Хорошо играть на гитаре Дмитрий научился в 13 лет. А еще именно благодаря лагерю «Метеор» мальчик попал в кино. Его подруга Галя, мечтавшая стать актрисой, упросила пойти с ней на кинопробы – там искали ребят, умеющих играть на гитаре. Всё закончилось съемками в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш». Да не просто съемками, а в качестве исполнителя главной роли! Так Харатьян проснулся знаменитым.

До «Розыгрыша» он хотел стать врачом, как и старший брат отца, и даже после выхода фильма на экран все еще подумывал об этой профессии. Его подвели знания: медицинский вуз требовал хорошей подготовки. И тогда юноша решил получить актерскую профессию.

В это сложно поверить, но в Щукинское училище Харатьян с первого раза не поступил. На вступительных экзаменах он не удосужился даже выучить текст. В результате – провал и решение поехать в пустыню Кызыл-кум с геологической экспедицией. Год кропотливой работы принес свои плоды: в Москву Харатьян вернулся взрослым мужчиной и твердо решил поступать в училище, теперь уже в Щепкинское.

Уже за годы учебы Дмитрий снялся в семи фильмах – результат даже для дипломированного актера потрясающий. Интересные предложения сыпались на него словно из рога изобилия, но он снова совершил непредсказуемый поступок – на пике актерской карьеры ушел в армию. Двухлетний перерыв на востребованности актера никак не сказался, да к тому же ему еще и везло. Например, на роль Алеши Корсака в «Гардемаринах» изначально утвердили Юрия Мороза, но тот отказался от роли. Так в этот фильм, ставший безумно популярным, по чистой случайности попал Харатьян.

После «Гардемаринов» актер в полной мере смог оценить почувствовать на себе плюсы такого успеха. В 90-м он уже разъезжал на красном Nissanе, и вообще мог ни в чем себе не отказывать. «Одно время мы с Сергеем Жигуновым ездили по городам нашей страны от бюро пропаганды советского киноискусства, – вспоминал актер. – Спрос на нас был просто бешеный».

Четыре года подряд – с 1988-го по 1991-й – он удерживал звание лучшего актера страны. И даже после распада СССР не мог пожаловаться на недостаток работы. В 90-е годы он снялся у Гайдая в картине «На Дерибасовской хорошая погода…», в двух продолжениях «Гардемаринов», в фильме «Сердца трех», в сериале «Королева Марго».

Испытание успехом не прошло для актера без потерь. «Такой я был… экспрессивный юноша, – признался однажды Харатьян, вспоминая то время. – И скорости были высокие. И алкоголь. Но потихоньку я все эти опасные развлечения из своей жизни убрал. Умеренный стал. Но без той жизни на грани не было бы моей сегодняшней сдержанности. Мне пришлось пройти через очень тяжёлую борьбу с самим собой».

Значимых ролей в биографии Дмитрия могло быть и больше, но алкоголизм надолго затормозил его карьеру. К счастью, в итоге актер поставил точку в отношениях с зависимостью.

Дмитрий Харатьян

Востребованность в новом амплуа

С конца 90-х годов в России началась «эпоха» сериалов. Вновь оказался востребован Харатьян – он сыграл в исторической киноэпопее «Тайны дворцовых переворотов», блестяще исполнив роль Долгорукого, наставника юного Петра II. В том же 2000 году снялся в сериалах «Маросейка 12» и «Каменская».

Именно с «Дворцовых переворотов» начало меняться амплуа Харатьяна. Теперь его все чаще стали приглашать на роли «обаятельных мерзавцев». Тогда он признавался: «Я понимаю, что иду на большой риск, потому что зрителям это может не понравиться». Но время показало, что Дмитрий по-прежнему любим поклонниками.

Вскоре он попробовал себя и в качестве продюсера. Первым опытом стала мелодрама «Атлантида» режиссера Александра Павловского, в которой актер сыграл одну из главных ролей, затем выступил в качестве продюсера фильма Сергея Урсуляка «Долгое прощание» и фильма «День победы среди войны», рассказывающего о судьбе музыкантов в блокадном Ленинграде.

Размышляя о сегодняшней ситуации в России, актер как-то заметил: «Мы живем в эпоху золотого тельца, наживы и чистогана. Нет сейчас большей ценности, чем материальная. Это так. К огромному моему сожалению». Он не хочет выглядеть идеалистом, но продолжает мечтать о том, чтобы вечные ценности, такие как любовь, честь и дружба, вернулись в общественное сознание. И в работе старается следовать этим приоритетам.

Дмитрий Харатьян

Формула хорошего мужа

Женат актер был дважды, и оба раза на женщинах по имени Марина Владимировна. Это забавное обстоятельство он считает чистым совпадением.

С первой женой Харатьян познакомился в театральном училище. Через два года актер стал отцом – дочь назвали Александрой. «Ей было четыре года, когда мы развелись с ее мамой, – вспоминал актер. – Какое-то время она жила со мной. Бывшая жена устраивала свою жизнь, а потом, конечно, Саша вернулась к ней. Несколько лет я, как воскресный папа, забирал дочку на выходные, если позволяли графики съемок и выступлений… И отношения у нас сложились очень добрые, скорее даже товарищеские».

Свободным Харатьян оставался недолго. На съемках фильма «Операция «Кооперация» он познакомился со студенткой Мариной Майко, которая начинала актерскую карьеру. Как говорит Харатьян, Марина о его невероятной популярности была осведомлена мало, поэтому полюбила его за него самого, а не за образ романтичного гардемарина.

Марина отказалась от актерской карьеры, но Дмитрий жениться не спешил. «Я понимал, что своей нерешительностью я обижаю Марину, – рассказывал актер. – Она, как девушка-ромашка, конечно, мечтала и о фате, и о белом платье, ей хотелось романтического ореола, который сопровождает свадебный обряд. Но Марина не давила на меня, а терпеливо ждала, когда я приму решение». В результате они просто расписались после семи лет гражданского брака, без пышных торжеств. Ну а завести детей пара решилась через девять лет после знакомства. Сын Иван пошел по стопам отца и уже снимается в кино.

Вот что актер, который ведет программу «Самый лучший муж», говорит о том, каким должен быть современный мужчина: «Я уже много лет назад придумал универсальную формулу хорошего мужа. Мужчина, мне кажется, должен уметь делать две вещи: детей и деньги. Скажете, мало? Ничего подобного. Это основополагающие моменты для любого брака».

Сегодня Харатьян чувствует себя счастливым человеком, ведь у него есть признание, интересная работа и любимая семья.

Цитата: «Очень хотелось бы, чтобы в нашу жизнь вернулись понятия, хорошо знакомые гардемаринам и совершенно позабытые современными людьми: чувство собственного достоинства, любовь, дружба».

Фото с сайта kino-teatr.ru

