Ирина Дубцова: «Любовь дает нам силы!»

Когда она появилась на эстраде, ее трудно было не заметить – из-за голоса и неподдельной искренности песен

Она смогла удержать свою популярность, в то время как звезды-однодневки исчезали с небосклона. Сегодня Ирина Дубцова — востребованный автор, яркая вокалистка и счастливая мама.

Ирина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. Говорят, уже в роддоме кто-то напророчил ей карьеру певицы. С детства она была окружена творческими людьми – ее папа был известным джазовым музыкантом из группы Dubcoff Band.

С малых лет Ира демонстрировала артистические способности: читала стихи и пела романсы собственного сочинения. В пятнадцать лет устроилась работать певицей в ресторан «Кристина» – репертуар Пугачевой и Аллегровой в исполнении Дубцовой пользовался немалым успехом у публики. Когда будущая звезда училась на втором курсе училища искусств имени Серебрякова, послушать ее пришел Игорь Матвиенко. И сразу же предложил ей с ним поработать. Известный продюсер как раз трудился над новым проектом – группой «Девочки», и Иру пригласили в состав группы. «Девочки» записали альбом, но вскоре Ира решила уйти, – ей захотелось серьезного творчества.

В 2004-м стартовала новая «Фабрика звезд-4», в которой Ирина приняла участие. И победила, получив возможность записать сольный альбом и право представлять Россию на конкурсе «Новая волна» в Юрмале.

В 2005-м Дубцова выпустила сольный альбом «О Нем». Следующий хит певицы вышел лишь в 2009 году, но она вовсе пропала с экранов. Каждое ее появление – всегда интересное событие. Она в отличной творческой форме и надеется, что ее лучшее произведение еще впереди.

Фото пользователя Twitter @DubcovaOfficial

Бег по кругу

Ее жизнь всегда была полна любовных драм. И чем больше Дубцова старалась не выносить свою жизнь на обозрение, тем сильнее она привлекала внимание. Любые отношения певицы напоминали американские горки – счастье уступало место разочарованием. После таких эмоциональных всплесков в ее душе оставалась лишь пустота и горечь, которую Ирина и выражала в своих хитах.

Первой попыткой создать семью был брак Ирины с солистом группы Plazma Романом Черницыным. У пары появился ребенок, они казались счастливыми родителями, но – не сложилось. Тем не менее, на сегодняшний день у них прекрасные отношения.

Более сложным для звезды стало расставание с ее второй любовью – стоматологом Тиграном. Они познакомились, как в кино – Ирина пришла на прием, чтобы залечить зуб, и влюбилась... Увы, выяснилось, что возлюбленный звезды уже много лет женат. «Не зря говорят: на чужом несчастье счастья не построишь, – говорила потом Дубцова. – А он бросил жену, с которой прожил в браке восемнадцать лет. Хотя это произошло не из-за меня».

Несмотря на то, что Ирина испытывала невероятные по силе чувства, она быстро поняла, что из этих отношений ничего не выйдет. И снова приняла волевое решение – уйти. Тогда певице было 26 лет, вместе с ней и Тиграном жил не только её маленький сын Тема, но и 12-летняя дочь Тиграна. Ирина не скрывает, что была не готова воспитывать такую взрослую девочку. «От всего этого я была на грани нервного срыва и в итоге оказалась в клинике неврозов», – рассказывала певица.

В третий раз Ирина пыталась создать семью с бизнесменом Константином. Они были вместе около двух лет, но за это время Константин так и не смог привыкнуть к ее напряженному графику и концертам. Ирина предпочла карьеру отношениям. Она не скрывает, что сцена – это ее страсть, от которой невозможно отказаться даже ради мужчины.

Несмотря на то, что все романы звезды пока заканчивались неудачами, она верит, что еще встретит мужчину своей жизни.

«Косметический маньяк»

Ирина Дубцова обожает ухаживать за собой. Она так хорошо осведомлена о последних новинках в области красоты, что подруги даже прозвали ее «косметическим маньяком». «Если вы услышали о новой процедуре, знайте – я ее уже попробовала», – говорит звезда. У нее есть свой личный косметолог, с которым она консультируется по поводу новейших средств для лица и тела. К слову, ими заставлены все полочки звездной ванной – Ирина часто занимается собой дома, используя известные народные методы.

Так, лицо она протирает замороженным ромашковым отваром. По утрам певица часто делает доступную каждой женщине маску – смешивает столовую ложку сметаны с одной чайной ложечкой оливкового масла и наносит на лицо. По словам Дубцовой, это просто чудодейственное средство – оно не просто сделает лицо свежее, но и помогает при проблемной коже.

Не игнорирует певица и народные средства ухода за волосами, секреты которых ей когда-то поведала бабушка. Чтобы сохранить светлый оттенок волос, раз в неделю их нужно смазывать томатной пастой, надев при этом на голову целлофановый пакет. Держать такую маску на волосах артистка рекомендует около двадцати минут.

Что касается пластической хирургии, то Ирина советует прибегать к этому средству, лишь когда вы сами не нравитесь себе в зеркале, а не тогда, когда вами недоволен любимый мужчина. Кстати, певица не скрывает, что после рождения сына Артема все же решилась на липосакцию. Кроме того, Ирина честно призналась, что с помощью пластики вернула форму своей груди. Но это нужно делать, по ее мнению, лишь в крайнем случае.

На грани безвкусицы

Поскольку Ирина – человек творческий, неудивительно, что она часто меняет имидж. Певица любит экспериментировать с цветом волос, причем ей к лицу быть и блондинкой, и брюнеткой.

Подобными изменениями она стремится удивить не только саму себя, но и поклонников. Правда, далеко все фанаты Иры поддерживают ее выбор стиля, а в комментариях к фотографиям даже делают ей замечания. Всё потому, что Дубцова часто носит наряды, которые, мягко говоря, не подходят к ее типу фигуры.

Ее платья для ковровых дорожек ослепляют яркостью и кричат о себе едва ли не раньше появления хозяйки. Истинная роковая женщина, Дубцова любит красный и черный цвета, глубокое декольте и экстремальное мини. Порой она совершает широко распространенную ошибку – известно, что у грамотно одетой дамы не должен быть оголен одновременно и верх, и низ. Дубцова же любит показать сразу все свои прелести, что иногда смотрится впечатляюще, но порой, особенно когда лишний вес берет над певицей верх, выпячивает ее недостатки.

В повседневной жизни певица предпочитает как спортивный, так и романтический стиль в одежде. И пусть не всем нравятся ее наряды, – большинство поклонников её всё равно обожает.

Чтобы платье сидело, как влитое!

Поклонники Дубцовой часто сравнивают ее с 41-летней экс-солисткой «Spice Girls» Джери Холлиуэлл. Как и Ирины, у Джери всегда были проблемы с лишним весом, который она то набирала, то снова сбрасывала. Та же проблема есть и у Дубцовой, которая постоянно ведет борьбу с килограммами.

Надо отдать певице должное, Ирине всё же удается сбрасывать вес, но потом он снова возвращается. В интервью она уже не раз рассказывала о своем сложном обмене веществ, который якобы мешает удерживать желанную стройность.

«У меня такой организм, такой обмен веществ. У меня после беременности стоит задержаться жидкости, недоспать, перенервничать – я поправляюсь, причем могу ничего совершенно не есть», – рассказала певица.

Фото пользователя Twitter @DubcovaOfficial

Если нужно сбросить вес, Дубцова старается перекусывать пять раз в день, но ест небольшими порциями. Также певица не смешивает белки и углеводы. Тем, кто жить не может без рыбы или мяса, певица советует готовить в качестве гарнира не привычную всем нам картошку, а капусту брокколи или зеленую фасоль. Конечно, у Дубцовой тоже случаются «праздники живота» – тогда она любит съесть и чизкейк, и обожаемую пасту карбонара. Но такое бывает нечасто.

«Если любимое платье перестает застегиваться, я перехожу на диету, которой нужно придерживаться от 3 до 15 дней. И платье опять сидит как влитое!» – призналась звезда. Выбор певицы – бессолевая диета. Во время такой диеты нужно есть больше овощей, всё – абсолютно без соли, и пить много воды.

Цитата: «Любовь даёт нам силы. Если мы в ней разочаровались, мы полны разными эмоциями и чувствами, наполняемся опытом. Если мы её ищем, наша душа и сердце широко распахнуты».

