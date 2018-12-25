Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл

11:29

Модные эксперты подсчитали общую стоимость одежды, в которой жена принца Гарри Меган Маркл выходила в свет в течение 2018 года.

Результаты исследования экспертов опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Эксперты оценили весь гардероб герцогини Сассекской приблизительно в один миллион фунтов стерлингов (87 миллионов рублей). По данным издания, только в двухдневном туре в Ирландию Маркл появлялась на людях в нарядах и аксессуарах на сумму, в общей сложности, в 28 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей).

Практически все вещи герцогини изготовлены люксовыми модными домами, такими как Prada, Dior, Oscar de la Renta и автором ее свадебного платья Givenchy.

Ранее таблоиды писали, что один из нарядов Меган Маркл возмутил герцогиню Корнуольскую Камиллу настолько, что она захотела выгнать бывшую актрису из семьи. Жена принца Гарри пришла на церемонию премии British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом и с темным лаком на ногтях.