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Россияне вынужденно закупаются осенней одеждой

15:03 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Холодная погода в столице затормозила продажи летней одежды и обуви и переориентировала спрос граждан на утепленные модели, пишет РИА Новости.

"Холодная погода затормозила продажи летнего ассортимента: босоножек, сандалий, шортов, сарафанов, летних брюк. Напротив, выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций: трикотажа, легких курткок, закрытой обуви", — цитирует агентство экспертов.

Отмечается, что любые форс-мажорные погодные условия невыгодны ретейлерам. В частности, результатом неожиданно холодного лета являются незапланированные товарные остатки летних моделей, в том числе и моделей актуальных дизайнов, рассчитанных на продажи именно в этом сезоне. Ликвидация этих остатков становится дополнительной нагрузкой для продавцов.

С другой стороны, удлинение "осени" за счет "лета" приводит к увеличению частоты посещений магазинов, что, соответственно, позитивно влияет на товарооборот. "Брюки обычно дороже шортов, а толстовки — футболок", - отметили эксперты.

В частности в сети магазинов Familia отметили, что за последние 3 недели их продажи выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  В частности отмечается значительный рост продаж  верхней одежды — ветровок и легких курток, а также повседневной "всесезонной" одежды и обуви — джинсов, брюк, толстовок и кроссовок.

Темы: Погода и природные изменения в России, Одежда и формирование внешнего образа человека
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 20:53
Гость: Значит ты патриот

За кого голосовал?
07.08.2019, 19:57
Гость: ...

Где-то глобальное потепление, а рассея-матушка вечно в изгоях каких-то..
хотя лично я предпочитаю излишнюю прохладу жаре
07.08.2019, 17:05
Гость: Результат

Не даром тайга горела.
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