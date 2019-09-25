Чем пополнить женский гардероб осенью 2019 года?

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Осень − это то время, когда каждой женщине стоит обновить свой гардероб и выбрать стильные вещи, которые бы не только согревали в холода, но и позволяли создавать яркие и оригинальные образы

Так, среди модниц пользуется заслуженной популярностью женская одежда Jadone Fashion − результат трудов талантливых дизайнеров, создающих оригинальные и неповторимые модели с учётом постоянно изменяющихся модных тенденций. Что же именно стоит выбрать для пополнения осеннего гардероба в 2019 году?

Повседневная одежда для осени

В качестве повседневной верхней одежды можно выбрать облегчённые пальто марки Jadone, которые отлично подойдут для ношения в прохладные осенние дни. Многие модели отличаются сдержанностью дизайна, в них нет слишком ярких и бросающихся в глаза декоративных элементов, а карманы практически незаметны. Удобное однотонное пальто без подкладки можно удачно сочетать с классическими джинсами и обувью на высоком каблуке.

Осенью актуальны вязанные вещи, начиная от объёмных свитеров и заканчивая длинными шарфами. Они очень практичные, тёплые и красивые одновременно. С ними можно надеть те же джинсы, а деловые женщины могут выбрать более строгие брюки.

Что касается цветов и оттенков, то в этом сезоне стоит отдавать предпочтение насыщенному красному, розовому, оранжевому, шоколадному, изумрудному и нежному кремовому.

Беспроигрышный выбор для осени 2019 года

Если женщина не хочет сильно углубляться в изучение модных тенденций этой осени, но в то же время желает носить стопроцентно актуальную для этого времени одежду, то ей можно предложить пару-тройку беспроигрышных вариантов:

• одежда в крупную красно-чёрную клетку. Такие вещи выглядят очень уютными, к тому же прекрасно сочетаются с любимыми всеми джинсами и ботинками;

• свитера и джемперы с принтом аргайл. Одежда с узнаваемым узором из ромбов разных цветов точно понравится любительницам классики, которая вряд ли когда-нибудь перестанет быть актуальной;

• осенние платья, свитера и гольфы цвета лайма. Такие вещи особенно хорошо сочетаются с одеждой насыщенного чёрного цвета, создавая с ней яркий контраст. Кроме того, они точно выделят модницу среди толпы.

Также этой осенью можно вволю поэкспериментировать с одеждой с зебровыми принтами, пальто с широкими плечами (хотя и выглядят они несколько угловатыми), объёмными тренчами и кожаными плащами.