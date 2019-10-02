Цветотерапия в флористике: что означают цвета цветов?

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Выбирая композицию по цвету, можно опираться не только на предпочтения получателя, но и на свойства её оттенка

Ученые давно заметили, что цвет может влиять на самочувствие человека. Этот феномен был изучен, и теперь существует такое понятие как «цветотерапия», то есть лечение цветом. Букет цветов в комнате всегда будет притягивать взгляд. Он может воздействовать на человека, который часто на него смотрит. Например, все знают, что обилие зеленых растений успокаивает, а красные цветы воздействуют прямо противоположно. На сайте https://www.dostavka-tsvetov.com/ Вы можете найти букеты всех цветов радуги с доставкой по Москве.

Красный – марсианский цвет

Красный ассоциируется с огнем. Это источник активности и движения. На подсознании мы можем чувствовать, как красные цветы излучают тепло. Они оказывают возбуждающее действие на нервную систему человека. Красный цвет активный, энергичный и горячий. Красные розы символ страсти. Красные пионы означают богатство и помогают устроить личную жизнь (по мнению эзотериков), красные тюльпаны могут означать признание в любви, если их дарят молодой девушке.

Розовый преобразует мир

Каждый хотя бы раз в жизни любовался розовыми лучами солнца на закате или рассвете. Они действительно преобразуют все вокруг, делая мир сказочно прекрасным на несколько минут. Розовый цвет ассоциируется с романтикой, мечтательностью, призрачностью и недолговечностью. А между тем, по мнению психологов, он успокаивающе воздействует на нервную систему. Этим цветом можно излечиться от меланхолии. Особенно в том случае, когда розовые розы подарены юной особе женского пола.

Оранжевый – символ солнца

По мнению психологов, этот цвет раскрепощающий и освобождающий. Он учит терпимости и укрепляет волю. Оранжевый букет можно поставить в помещении как тонизирующее средство. Он способен восстанавливать утраченную энергию. Оранжевые букеты, исходя из этой логики, можно дарить «на выздоровление».

Желтый – застывший солнечный свет

Желтый букет не утомляет и не провоцирует разлуку. Созерцание желтых цветов, по мнению психологов и эзотериков, приводит к внутренней гармонии, помогает находиться в состоянии равновесия. Желтый пробуждает чувство оптимизма. Находясь на кухне или в столовой, он будет способствовать улучшению аппетита, в спальне или в гостиной - будет помогать при нервном истощении. Желтые букеты рекомендуется дарить творческим людям, которые сетуют на то, что их периодически покидает вдохновение. На сайте Вы можете купить желтые тюльпаны с доставкой.

Зеленый - цвет жизни

Зеленый лечит повышенную возбудимость, неврозы, раздражительность, гиперактивность. Это цвет всех растений на земле. Он умиротворяет, создает ощущение свежести. Есть вероятность, что поможет справиться с «синдромом менеджера», которым страдают преимущественно жители мегаполисов. Отличный подарок для коллеги.

Голубой и синий – небесные оттенки

Синий ассоциируется с ночью, дает отдых и покой. Голубой – символ веры и вечности. Эти цвета успокаивают и умиротворяют. Также замечено, что они снижают аппетит. Если Вы хотите избавиться от лишних килограммов, букетик гортензии на кухне окажет вам поддержку.

Фиолетовый – цвет философов

Фиолетовый, лиловый и сиреневый – это цвета мистиков. Они символизируют таинственность. Психологи заметили, что эти оттенки нормализуют сон, а при занятиях творчеством повышают работоспособность.

Белый означает искренность

Это цвет добра и очищения. Ассоциируется с луной. Это женский цвет. Способен снимать напряжение.

Черный самый загадочный?

Не стоит бояться черных букетов. Это цвет не только траура. Стилисты считают его самым элегантным. Да, композиция из черных цветов экстравагантная и экстремальная, но психологи полагают, что черный развивает целеустремленность.

Теперь Вы знаете, что цветы могут быть не только украшением интерьера. Более того, они полезны с медицинской точки зрения. Они могут улучшать самочувствие. Главное, правильно подобрать цвет.