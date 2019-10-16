Новый омолаживающий, увлажняющий и регенерирующий крем от Киры Сорокиной и в Честь Анфисы Чеховой

11:30

Крем My Che имеет текстуру, слегка напоминающую сорбет

Кира Сорокина и Nanoasia порадовали любителей качественной косметики новинкой — уникальным кремом, созданным в честь Анфисы Чеховой. Однажды телеведущая и актриса пожаловалась свой подруге на сухость кожи и синяки — а через четыре года Кира Сорокина представила новый продукт My Che на основе стволовых клеток растений. Создан и произведен крем в Сеуле (Южная Корея) — его разработкой занималась одна из лучших косметических лабораторий не только страны, но и всего мира.

Состав нового крем от Киры Сорокиной и Nanoasia

Уникальность новой косметики My Che в том, что она соединяет рецепты с тысячелетней историей и инновационные технологии.

Ключевые компоненты крема — это экстракты стволовых клеток столетнего женьшеня и тиса.

Но есть в составе и другие немаловажные составляющие:

• заменимые и незаменимые аминокислоты — всего их 16;

• эфирные масла;

• сок центеллы азиатской (лекарственное растение);

• трипептиды меди (эффективны для чувствительной и увядающей кожи) и т. д.

Создавая новый крем от «Наноазия», Кира Сорокина сделала ставку на натуральные, природные компоненты с подтвержденной безопасностью. Многочисленные тестирования и заключения профессиональных экспертов подтверждены сертификатами.

Кира Сорокина, создательница бренда Nanoasia, не только не скрывает особенности производства — она щедро делится информацией, показывает поездки в лабораторию Сеула, рассказывает отдельные секреты производства. Покупатели косметики самостоятельно наблюдают за тем, как создается продукт.

Приятная текстура и запах

Крем My Che имеет текстуру, слегка напоминающую сорбет: при нанесении на кожу он нагревается от тела и приятно тает. Состав легко разносится, в меру скользит, но не вызывает ощущения жирности или липкости. А еще крем быстро впитывается и оставляет только приятные ощущения. Дополняет эти свойства ненавязчивый «вкусный» запах с легкими нотками чая.

Эффект от крема My Che

Создавая новый крем для Анфисы, Кира Сорокина делала ставку на устранение сразу нескольких ключевых проблем, которые актуальны для любой женщины. Это синяки и отечность под глазами, сухость, неровность кожи, признаки старения.

После месяца использования крема Анфиса Чехова так описывает полученные результаты:

Ровная, гладкая, увлажненная кожа… Синяки стали намного меньше…

И этот отзыв — не просто личное впечатление. Производитель заявляет подтвержденные регенерирующие, увлажняющие, омолаживающие свойства косметики. Крем не создает временный косметический эффект — он воздействует на глубокие слои кожи, делает ее более здоровой, устойчивой к негативным факторам и способной самостоятельно себя лечить.

Первые явные результаты появляются уже после трех недель использования — при условии, что крем наносится дважды в день.

Одной из первых крем успела попробовать Лера Кудрявцева, прямо в Сочи, где её встретила Кира.

Три причины попробовать новый крем от «Наноазии» и Киры Сорокиной

Стремясь создавать уникальные, по-настоящему эффективные продукты, Кира Сорокина уделяет много внимания тому, чтобы инновационная косметика оставалась доступной. Именно поэтому ее уход за адекватные деньги легко заменяет дорогостоящие косметологические процедуры. И это первая причина для того, чтобы попробовать средства Nanoasia.

К оправданной стоимости добавим и две другие причины: качество, которое контролируется лучшей корейской лабораторией, и натуральность, стопроцентная безопасность ингредиентов.

Многие звезды уже опробовали крем My Che на себе и остались довольны результатом. Так что самое время приобрести новинку и составить о ней собственное впечатление.