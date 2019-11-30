Современные тенденции в дизайне интерьера

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Ведя рассуждение о «современном стиле», ни в коем случае не подразумевается определенный вид

Каждый из них красив и особен по своему, поэтому делать акцент лишь на одном из них — глупо. В новых тенденциях правильней отметить общую стилистику, которая будет актуальна в ближайшие годы. Она проявляется в особенностях отделки, пластике и формах, придающих некий шарм.

Что актуально сейчас? Отмечая конкретные названия, можно выделить несколько актуальных направлений в дизайне интерьера.

- Минимализм.

- Лофт.

- Неоклассика.

- Скандинавский стиль.

Нужно учитывать, что «современность» — понятие относительное, и его значение не должно перевешивать личный вкус и предпочтение. Гонка за трендами не возвысит Ваш статус и не вызовет восторга от знакомых. Выполнив дизайн интерьера под ключ, не стоит рассчитывать, что он будет популярен вечно. Все меняется, а предугадать, что будет актуально через 5-10 лет практически невозможно.

Определитесь со своими вкусами. К чему лежит Ваша душа? Хотите добавить в интерьер фигурные детали, лепнину, другие элементы —, пожалуйста, отталкивайтесь от своих желаний. Выберите определенное направление и добавьте в него свои краски, так получится оформить все гармонично и создать свой уют.

Прежде чем продумывать дизайн…

Предварительным этапом считается ремонт. Современные тенденции говорят о необходимости выбора простых незаурядных форм в пластике потолка, стен и мебели. Простыми словами — сейчас актуален минимализм, которому характерны прямые и простые очертания без излишка. Все внимание на текстуре и фактуре используемых материалов.

Дизайн интерьера под ключ в квартире: актуальные рекомендации

Исходя из наиболее распространенных проектов дизайна интерьера в Самаре, выделим следующие важные аспекты.

- Прямые линии — придерживайтесь этого правила вне зависимости от выбранного стиля. Откровенно говоря, кривые линии не актуальны. Проследите, чтобы дизайнер не внес в дизайн интерьера изгибов на потолке или не поставил акцент на изогнутых стенах.

- Грубые материалы — свежесть незаконченного рисунка будет как раз кстати. Тренды говорят о грубых, лишь слегка обработанных материалах. Если они самая главная фишка, их можно использовать для продуманного контраста отполированными покрытиями.

- Сочетания — ценится также интерьер, построен на неожиданных контрастах. Ремонт квартиры в минимализме запросто может включать в себя интересную картину в рамке с древними очертаниями. Стоит подчеркнуть характер этих элементов, тот же эффект дадут сочетания разных материалов и фактур.

- Побольше воздуха в композиции — минимум лишних элементов и членений. Сделайте однотонные стены и добавьте плоскости в общий стиль. Но сухость ни к чему, все это нужно разбавить насыщенными элементами.

Приглушенные цвета — отметьте это правило и поставьте знак восклицания. Драгоценный совет поможет создать отличную атмосферу в любом помещении. Можно лишь добавить незначительные яркие детали, дабы не перегружать интерьер.

Используйте данные рекомендации, и тогда Ваш частный дом или квартира с продуманным дизайном интерьера станет объектом для рассуждений и похвалы.