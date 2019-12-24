Правила выбора диванов

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Диван – многофункциональная мебель, на которой можно сидеть, лежать и даже хранить в ней вещи при наличии внутри нее дополнительных секций и ниш



Фото с сайта divan-siti.ru

Выбирая, какой диван купить на сайте https://www.divan-siti.ru/, следует оценивать его не только с точки зрения удобства и цены, но и по конструкции, обивке, механизму трансформации и другим признакам.

Материал обивки и основание

Основание современного дивана может быть одного из трех видов:

· Ортопедическое, с ламелями. В настоящее время оно встречается чаще остальных (за исключением самых бюджетных моделей). Такое основание выдерживает большие нагрузки, а в случае поломки его легко отремонтировать.

· Пружинные блоки. Такое основание отличается надежностью в эксплуатации, и если пружинные блоки – высокого качества, со временем они не начнут скрипеть.

· Мебельный щит. Надежный и недорогой вариант, который обеспечивает высокие показатели жесткости основания.

Качество материалов для обивки может отличаться, но в пределах одного ценового сегмента оно будет примерно одинаковым. Основным критерием при выборе дивана с этой точки зрения является интерьер комнаты, а также цвет и дизайн другой мебели. Все предметы обстановки должны сочетаться друг с другом, хотя в некоторых случаях уместны решения, построенные на контрастах. С точки зрения практичности и долговечности, лучше выбирать обивку из флока, шинила или микровелюра.

Виды механизмов трансформации

За счет таких механизмов осуществляется складывание и раскладывание дивана. Существует несколько их вариантов (разворачивающиеся, выкатывающиеся, раскладывающиеся).

Последний вариант считается самым долговечным и надежным, но перед покупкой рекомендуется опробовать диваны с разными типами механизмов чтобы выяснить, какой из них будет наиболее удобным на практике.

Выбор по размерам

Размер дивана должен быть таким, чтобы изделие в сложенном и разложенном состоянии помещалось в комнате. Но при этом нужно исходить из того, сколько человек будут спать на диване. Самыми распространенными являются двухместные и трехместные модели, при этом первые подходят для тех, кто живет один.

Соответственно, на трехместных моделях могут спать 2-3 человека, но это зависит от конкретных размеров определенной модели. Даже если она позиционируется как трехместная, на ней может быть тесно двум людям, поэтому выбирая такую мебель по размеру, рекомендуется попробовать полежать на таком диване и на практике оценить, будет ли комфортно спать вдвоем.