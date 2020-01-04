Наггетсы в домашних условиях

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Хотите приготовить самые вкусные наггетсы дома?

Думаете, для этого достаточно взять куриную грудку, яйцо, соль и масло? Конечно, можно сделать приготовление этого блюда скучным и рутинным занятием, а можно превратить процесс в кулинарное действо, в котором с удовольствием примут участие все домочадцы. Приступим?

Подготовительный этап: история с ингредиентами

"Официальным папой" наггетсов считается американец Роберт Си Бейкер. Рецепт кусочков куриного фарша в панировке от изобрёл в пятидесятых годах ХХ века. А название своё они получили от слова "наггет", которое стало популярно в Америке в период "золотой лихорадки". Оно означает "золотые слитки". Выкладывая на стол нужные ингредиенты, расскажите детям историю рождения наггетсов.

Чтобы приготовить куриные кусочки, нам понадобится 700 г куриного филе. Попробуйте взять мясо бедра курицы без кости, и тогда наггетсы дома удивят вас необычайной мягкостью и нежностью. Ещё нам понадобятся: 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, 200 мл подсолнечного масла, 50 г муки, соль, перец.

Основной этап: как куриные кусочки превратить в золотые слитки

1. Филе бедра или грудки курицы ополосните в воде. Промокнув бумажной салфеткой, разделите ножом на порционные кусочки. Средний размер наггетсов 3-4 см, но помните, что при обжаривании мясо уменьшится.

2. Отбейте немного куриные кусочки кулинарным молотком. Для этого выложите кусочки на доску, накройте их кулинарной плёнкой и постучите по ним. Доверьте эту ответственную процедуру детям или мужу, предварительно предупредив их, что отбивать наггетсы нужно легонько, чтобы не превратить их в фарш.

3. Разбейте яйца в миску. Взбейте их вилкой в пену, добавив соль по своему вкусу. Можете поперчить. Панировочные сухари и муку высыпьте в разные миски.

4. Обмакните каждый куриный кусочек сначала в яйцо, затем в муку, снова в яйцо, а потом в сухари для панировки. Положите обжариваться в масло на раскалённую сковородку. Держите наггетсы на каждой стороне буквально по полторы минуты, переворачивая вилкой, до зарумянивания. Не накрывайте сковороду.

5. Переложите готовые "золотые слитки" на тарелку, предварительно накрыв ее бумажной салфеткой. Ее задача - впитать масло.

Превратите приготовление наггетсов в кулинарный конкурс среди домочадцев. Определите победителей в номинациях "Самый золотой" (максимально обжаренный), "Супер-наггетс" (самый большой), "Наггетс от Бейкера" (идеальный).

Бонус: самый вкусный соус для наггетсов

Как бы ни были вкусны наггетсы в чистом виде, соус придаёт им особый шарм и вкус. Попробуйте удивить семью, подав на стол апельсиновый соус с петрушкой. Выжмите в миску сок из половинки апельсина, добавьте туда 100 гр майонеза, измельчите зубчик чеснока, мелко-мелко порежьте свежую петрушку. Перемешайте. Не используйте блендер, иначе соус потеряет свою "изюминку".

Готовьте наггетсы у себя на кухне и кушайте с удовольствием!