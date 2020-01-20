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Корейская косметика: особенности, полезные советы

00:55 20.01.2020

Можно сказать, что корейская косметика - это своеобразная связь накопленных древних восточных рецептов, плюс бомбические современные технологии 

Одно точно, она способна вернуть любому типу кожи здоровье, красоту и молодость. Во многом поэтому мир захватила любовь к корейской косметике или всеобщая "корейская лихорадка".

Особенности корейской косметики

1. Высокая эффективность и натуральность

Лозунгом корейской косметики принято считать:"Здоровая и сияющая кожа в любом возрасте", причём всё это достигается не путем маскировки, а именно лечебным действием. Стоит отметить, корейцы практически не используют парабены, максимум, что допускается - безопасные консерванты. Жесткая конкуренция, строгий отбор - это важнейший элемент того, что качество корейской косметики на внутреннем рынке страны буквально рассматривается под микроскопом. 

2. Доступность при качестве “люкса”

При сравнении составов аналогичных кремов, масок, тоников корейских брендов с продуктами европейских марок, получается, что при "идентичных" ингредиентах цена южнокорейской косметики в два, бывает в три раза дешевле.

3. Нет конца и края инновационным и оригинальным ингредиентам в составе

Оказывается, инновационные разработки в косметологической сфере - прерогатива государства. Поэтому новые рецептуры создаются так просто и так быстро. 

4. “Няшный” внешний вид - неповторимый дизайн каждой упаковки

Не просто на внешний вид, но и на приятные тактильные качества упаковки корейцы делают определенный упор. Проверено, каждый раз при открытии крема в виде панды, затирки с яйцом, это вызывает умиление или улыбку. 

Полезные советы про корейскую косметику:с чего начать знакомство?

Стоит отметить, что корейский уход принято называть многоступенчатым. Обычно это: средство для умывания, тонер, специальная эссенция, различные сыворотки, ампулки, крема для лица, области вокруг глаз.

- Не запасайтесь сразу же по-максимуму всем, что увидите на "полках"! Лучше взять пробник. Если такого не оказалось, начните знакомство с трех основных продуктов:умывалки, тоника, базового уходового крема. Так можно понять, идет вам марка или всё же это не ваше.

- Лайфак! Сейчас нет дефицита, а купить корейскую косметику в интернет магазине всегда можно в любом количестве и в любое время.

И напоследок. Не забывайте - есть сервис сравнения цен на товары для всей семьи. Такой вариант "проверки" поможет достоверно узнать: где выгоднее, какой товар в наличии, а что стоит будет подождать. 

Темы: Красота, Стиль
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