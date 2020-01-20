Корейская косметика: особенности, полезные советы
Одно точно, она способна вернуть любому типу кожи здоровье, красоту и молодость. Во многом поэтому мир захватила любовь к корейской косметике или всеобщая "корейская лихорадка".
Особенности корейской косметики
1. Высокая эффективность и натуральность
Лозунгом корейской косметики принято считать:"Здоровая и сияющая кожа в любом возрасте", причём всё это достигается не путем маскировки, а именно лечебным действием. Стоит отметить, корейцы практически не используют парабены, максимум, что допускается - безопасные консерванты. Жесткая конкуренция, строгий отбор - это важнейший элемент того, что качество корейской косметики на внутреннем рынке страны буквально рассматривается под микроскопом.
2. Доступность при качестве “люкса”
При сравнении составов аналогичных кремов, масок, тоников корейских брендов с продуктами европейских марок, получается, что при "идентичных" ингредиентах цена южнокорейской косметики в два, бывает в три раза дешевле.
3. Нет конца и края инновационным и оригинальным ингредиентам в составе
Оказывается, инновационные разработки в косметологической сфере - прерогатива государства. Поэтому новые рецептуры создаются так просто и так быстро.
4. “Няшный” внешний вид - неповторимый дизайн каждой упаковки
Не просто на внешний вид, но и на приятные тактильные качества упаковки корейцы делают определенный упор. Проверено, каждый раз при открытии крема в виде панды, затирки с яйцом, это вызывает умиление или улыбку.
Полезные советы про корейскую косметику:с чего начать знакомство?
Стоит отметить, что корейский уход принято называть многоступенчатым. Обычно это: средство для умывания, тонер, специальная эссенция, различные сыворотки, ампулки, крема для лица, области вокруг глаз.
- Не запасайтесь сразу же по-максимуму всем, что увидите на "полках"! Лучше взять пробник. Если такого не оказалось, начните знакомство с трех основных продуктов:умывалки, тоника, базового уходового крема. Так можно понять, идет вам марка или всё же это не ваше.
- Лайфак! Сейчас нет дефицита, а купить корейскую косметику в интернет магазине всегда можно в любом количестве и в любое время.
И напоследок. Не забывайте - есть сервис сравнения цен на товары для всей семьи. Такой вариант "проверки" поможет достоверно узнать: где выгоднее, какой товар в наличии, а что стоит будет подождать.