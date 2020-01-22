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Названы необычные имена, которыми называли новорожденных в Москве

11:38 22.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичные жители продолжили традицию называть детей необычными именами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов.

В частности, родители предпочитали называть детей древними славянскими, иностранными и двойными именами.

Так, в 2019 году в Москве родились дети с именами Милана (1187 девочек), Мирослава (618 девочек), Злата (282 девочек), Ярослав (897 мальчиков) и Макар (577 мальчиков).

Также некоторые родители предпочитают давать малышам заимствованные имена. Так, в столичных роддомах появились на свет 364 Мии, 310 девочек с именем Николь и 160 Аврор.

"В 2019 году также осталась популярной тенденция называть детей двойными именами. В столице появились Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария", - цитирует агентство пресс-службу столичных ЗАГСов.

Темы: Россия, Дети
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 21:40
Гость: Сидоров Абдула Карлович

В последнем абзаце имена больше смахивают на собачьи клички.
Впрочем, к тому и идёт...
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