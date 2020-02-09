Как бороться с нежелательными волосами методом восковой эпиляции

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Существует много методов борьбы с нежелательными волосами. К одному из наиболее ранних относится восковая эпиляция

Восковая эпиляция является одной из самых популярных процедур по удалению волос среди женского населения, так как она гарантирует эффективность на протяжении минимум двух недель. Также восковая эпиляция считается довольно простой и доступной для каждого процедурой.

Даже беременные женщины могут осуществлять удаление волос при помощи этого метода. А для клиентов, страдающих варикозным расширением вен либо диабетом специалисты по проведению восковой эпиляции обычно используют специальный вид воска, достаточно для этого предупредить о наличии этих заболеваний своего мастера.

Тем не менее, для максимального увеличения эффекта необходимо знать некоторые особенности восковой эпиляции.

В зависимости от обрабатываемой зоны тела применяется один из двух видов воска: горячий или теплый, отличающиеся друг от друга свойствами и составом, а также способами их снятия. Восковая эпиляция на территории ног, рук и спины осуществляется с использованием теплого воска.

Эпиляция при помощи теплого воска состоит из следующих этапов:



В ходе первого подготовительного этапа на область эпиляции наносится специальное средство, оказывающее дезинфицирующее, охлаждающее и обезжиривающее действие на кожу. В результате его воздействия волоски становятся гибкими и эластичными, что обеспечивает их целостное извлечение, тем самым предупреждая проблему врастания волос. Для проведения восковой эпиляции на территории чувствительной кожи используется присыпка, защищающая от воска и уменьшающая вероятность травмирования.

Нанесение теплого воска, подбор которого осуществляется согласно с индивидуальными особенностями клиента. Снятие воска производиться с использованием специальных полосок. Нанесение увлажняющего масла после эпиляции, а также эмульсии, активные ингредиенты которой снимают раздражение и замедляют последующий рост волосков.

Эпиляция с использованием горячего воска чаще всего проводится в деликатных областях, например, в зоне лица, подмышек и бикини. Применяемый воск состоит из натуральных ингредиентов, таких как пчелиный воск, антиоксиданты, диоксид титана и абсолюты. Технология применения в ходе эпиляции горячего воска имеет характерные отличия. При нанесении горячего воска, ощущается тепло, так как его температура составляет около пятидесяти градусов. Под воздействием этой температуры происходит расширение фолликула, что приводит к выходу волоса на поверхность вместе с луковицей. За счет невозможности травмирования горячим воском кожи деликатных зон, болевые ощущения во время проведения эпиляции значительно уменьшаются.

Эпиляция с использованием горячего воска включает несколько этапов:



В случае, когда длинна волос составляет более 7мм, предварительно осуществляется стрижка специальной машинкой. Горячий воск наносится небольшими порциями с помощью специально предназначенного шпателя. Снятие воска осуществляется с помощью рук, без участия бумажных полосок. Нанесение специальной маски, обладающей успокаивающими и лечебными свойствами.

Важную роль после проведения восковой эпиляции играет соблюдение некоторых правил:



Избегать контакта обрабатываемой зоны с водой в течение 6 часов после процедуры. Первые пять дней рекомендуется наносить специальное средство против врастания волос, обладающее также противовоспалительными свойствами.

Восковая эпиляция, правильный сопровождающий и последующий уход поможет не только на длительный срок избавиться от нежелательных волос и замедлить их последующий рост, но и сделать кожу гладкой и шелковистой.