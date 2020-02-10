Техники повышения самооценки для мужчин

22:03

Так уж устроен этот мир, что один человек подавляет другого

В этом ничего удивительного нет - обычное проявление внутривидовой конкуренции Homo Sapiens, борьба между индивидуумами за право обладания ресурсами, как человеческими, так и материальными. Однако может случиться и так, что проигрывать в борьбе между «умными людьми» начнете именно вы.

Конечно, ничего хорошего в этом нет, однако это не повод поддаваться паническому страху и тем более сдаваться, скатываясь к разочарованию. Сигналом к тому, что у вас заниженная самооценка, может быть нежелание ставить перед собой труднодоступные цели и их достигать, отсутствие амбиций, желания работать и учиться и так далее.

Что делать в этом случае?

Итак, каким же образом можно произвести повышение самооценки? На самом деле, ничего в этом сложного нет. Нужно просто устроить тренинг уверенности в себе, который будет продолжаться в течение всей вашей жизни без перерыва на обед.

Возьмите за основу несколько правил, которые вы будете выполнять неукоснительно:

- Придерживайтесь жесткого распорядка дня. Введите для себя подъем в строго определенное время, которое будет одно и то же независимо от того, выходной это или будний день. Это формирует характер в значительной мере.

- Здоровое питание. Откажитесь от употребления вредной пищи - сладкого, жирного, жареного и копченого.

- Занимайтесь спортом. Серьезно. Не одна пробежка утром в неделю, а стабильные, постоянные занятия в тренажерном зале с инструктором.

- Отлично поднимает самооценку качественная сексуальная жизнь. Но иногда, к сожалению, без специальных препаратов не обойтись. Если уж делать, то наверняка. Несколько сеансов такой терапии и вы полны решимости.

- Ставьте перед собой цели на день и достигайте их. Несмотря ни на что, ни на обстоятельства, ни на здоровье, ни на окружающих. Только вперед и другого пути у вас нет и быть не может.

- Хватит общаться с неудачниками, со слабохарактерными людьми! Вычеркните их из своей жизни, независимо от того, насколько они были близки с вами раньше. Неудачники - это балласт, который тянет вас вниз. А вы решили взлететь! Вне всякого сомнения, для многих это самый сложный пункт, так как придется разорвать отношения даже с ближайшими родственниками.

- Не завидуйте. Радуйтесь за успехи ваших конкурентов и делайте соответствующие выводы. Работайте над собой, познавайте свои возможности.

- Не стоит заниматься саморазрушительной критикой и внушать себе, что вы какой-то слабый или бесхарактерный. Только вперед!

Выводы

Есть верное высказывание одного католического священника - умерщвляя нашу плоть, мы укрепляем свой дух. В данном случае имеется в виду то, что уничтожая свои плотские желания, мы укрепляем силу воли (дух человека), что в значительной мере повышает самооценку.

Все эти техники повышения самооценки направлены исключительно на то, чтобы укрепить силу воли человека и заставить его поверить в себя! Только так можно стать успешным! Только обуздав свои низменные желания, научившись бороться с проявлением нравственной слабости, человек сможет поднять самооценку и морально стать сильнее.

Автор: Доценко Андрей Анатольевич