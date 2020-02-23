Если ваша самооценка хромает

22:13

К тому, кто знает себе цену и не скупится, удача приходит сама

Поставьте себе пятерку

Симоронская техника подразумевает убеждение самой себя в собственной привлекательности. Говорят, самовнушение эффективно, особенно если его постоянно подкреплять визуально.

Возьмите лист розовой бумаги. Не важно, какого он будет размера. Вспомните случай, когда вам повезло, или когда вы чувствовали себя победительницей, воплотили мечту в жизнь. Напишите на листе цифру 5. Пятерка — символ победителя, знак успеха. Прикрепите лист с пятерочкой где-то на видном месте. Например, на компьютер, на лампу или дверь. Главное, чтобы эта бумажка находилась примерно на уровне вашей груди.

Когда к вам снова придет какой-то успех, вы добьетесь какого-то положительного результата, ставьте на этом листочке себе еще пятерку. А лист прикрепите немного выше.

Этот способ позволяет вам собственными глазами увидеть, как повышается ваша самооценка. Пусть зрительный образ ваших успехов закрепится в подсознании.

Когда на листочке не останется свободного места, переверните его. А когда лист окажется на самом верху, под потолком, просто оставьте его там. Пусть он служит символом вашей поднявшейся самооценки. Когда станет грустно, поднимите глаза на лист и вспомните о своих успехах.

Купите себе подарок

Если есть возможность потратиться на себя, не упускайте ее. Чтобы повысить свою самооценку, необходимо иногда баловать себя. Вы хотите дорогие красивые тапочки, но жалко отдавать за них крупную сумму? Не берите дешевые тапки сомнительного качества, покупайте те, которые нравятся. Тратя деньги, считайте, что это ваша инвестиция в собственную уверенность в себе. Ведь оно того стоит!

К тому же, к той, которая знает себе цену и не скупится, удача приходит сама. Ведь если внутренне не соглашаться на меньшее, чем вы достойны, добьетесь большего! Этот закон работает всегда. Если будете во всем себе отказывать, носить старьё, новое в вашей жизни не появится.

Даже если у вас мало денег, всегда можно откладывать небольшие суммы и тратить их на себя. Не покупать что-то «в дом», а делать подарки именно себе. Тогда и самооценка не будет хромать. Пропойте себе: «А на меньшее я не согласна», - или повторите рекламный слоган: «Ведь я этого достойна!», если вдруг начали сомневаться в себе.

В роли актрисы

Хорошо работает такой психологический прием. Примерьте на себя роль успешной женщины, попробуйте, как актриса, вжиться в эту роль. Начните вести себя так, как, по вашему мнению, ведет себя сильная и уверенная в себе красотка. Если не можете весь день, то вначале хотя бы полчасика побудьте этой дамой в собственном воображении.

Не ленитесь и повторяйте это упражнение, попробуйте почувствовать то, что ощущает человек с высокой самооценкой. Можно перед зеркалом, к примеру, представить себя известной певицей — исполните ее хит или потанцуйте под него. Словом, зарядитесь энергией. Постепенно вам понравится чувствовать такую уверенность и вы привыкнете к ней.

Зрительные подсказки

Наш мозг устроен так, что хорошо реагирует на зрительные образы. Помогайте своей самооценке, ежедневно находя визуальные подтверждения своей уникальности и привлекательности.

Наклейте на зеркало какую-нибудь симпатичную картинку. Например, кота, который словно бы удивлен. И припишите под ним: «Какая ты сегодня красивая!» И стоя каждое утро перед зеркалом, вы улыбнетесь и наконец, поверите, что вы и вправду, хорошенькая.

Можно наклеить на зеркало небольшую корону в районе вашей головы (используйте самок лейку). В результате, ежедневно наблюдая корону на своей голове, любая царевна Несмеяна уверует в свое королевское предназначение. Не забывайте и просто улыбаться своему отражению. Даже вымученная на первых порах улыбка способна положительно повлиять на ваше мировосприятие.

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