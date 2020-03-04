В НИИ питания и биотехнологии одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

17:07

Специалисты НИИ питания и биотехнологии РФ одобрили диету певицы Надежды Бабкиной, о которой она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Диета заключается в том, что в течение 8 часов днём можно есть всё, что хочется и сколько хочется, а следующие 16 часов есть нельзя. В этот период можно пить только воду или чай без сахара.

Такой режим питания, которому следует и актриса Нонна Гришаева, позволил Бабкиной сбросить 22 килограмма.

Такая диета наукой одобрена, это классический вариант питания, отметила ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИ питания и биотехнологии РФ Ольга Григорьян в беседе с радио «Говорит Москва». Более того, он рекомендуется всем, потому что «наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма».