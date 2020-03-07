Ботокс или ламинирование волос

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Каждая девушка мечтает о шикарных, здоровых и ухоженных волосах. Современный рынок способен предложить уйму процедур для каждого типа волос

Но также существуют и те, которые подруги с завидной частотой советуют друг другу с восхищением. Такими процедурами чаще всего оказывается ламинирование волос или ботокс. Рассмотрим каждую из этих процедур подробнее.

Фото с сайта Pixabay.com

Что же такое ботокс для волос?

Не так давно эта процедура вошла в список оказываемых услуг практически каждого салона красоты или парикмахерской. Если же отправиться на стрижку или окрашивание, вполне вероятно, что парикмахер посоветует сделать ботокс волос, тщательно рекламируя его.

Существует различный ботокс. Здесь уже нужно уточнять у каждого салона, какими материалами они пользуются. Но принцип работы во всем одинаковый – полное восстановление волос в кратчайшие сроки. Сроком считается время, отведенное на одну такую процедуру. Помимо восстановления ботокс делает волосы более послушными и избавляет от посеченных кончиков, а также выпадения.

Данную процедуру разработали арабские ученые. Им первым пришла в голову идея, что, используемый ботокс для омоложения кожи можно применить и к волосам.

После первой процедуры сразу заметен результат. Волосы блестящие и шелковистые, так и рассыпаются, когда по ним проводишь рукой. Парикмахеры советуют пройти полный курс ботокса, выстраивая его из состояния волос клиента. Иначе привлекательный вид волос продержится около месяца, пока весь ботокс не вымоется. Если же пройти полный курс, то со временем он впитается в волосы и эффект будет продолжительнее нескольких недель.

Фото с сайта faceandcare.ru

Ботокс не просто покрывает волос, а входит вглубь его, производя полноценное лечение. Для блондинок может оказаться приятный сюрпризом нейтрализация желтизны после процедуры.

Что такое ламинирование?

Процедура способна выпрямить непослушные кучерявые волосы. Также существует и цветное ламинирование. Оно поможет сохранить цвет на более продолжительный срок, чем обычные красители. Это относится и к ламинированию, которое выполнено поверх окрашенных волос.

Рекомендуется для девушек, которые подпортили волосы частыми окрашиваниями и применением фена, плоек и утюжка без необходимой термозащиты.

На волосы производится лечебный эффект и даже после нескольких недель после процедуры они будут мягкими, будто только после салона. Ламинирование обеспечивает и защиту для волос, которая так необходима в холодное время года. Именно тогда волосы особенно чувствительны и им может навредить холод, как и резкие перепады температуры. Не стоит забывать и про вред ультрафиолетовых лучей от солнца в летнюю пору.

После ламинирования можно забыть, что такое сухие волосы. А также заметно увеличиться объем. Возможно, для многих прекрасных представительниц это станет решением проблемы, когда они пытаются придать своим волосам объем каждое утро, тратя на это уйму времени.

Фото с сайта missbagira.ru

Минусом процедуры может стать тот факт, что после ламинирования придется забыть о завивке волос. Конечно же, можно попытаться, но никаких обворожительных локонов не выйдет.

Но не стоит думать, что хватит одной процедуры ламинирования и волосы всегда будут выглядеть настолько ухожено. Со временем вещества, которыми обрабатывали волосы, как и в случае с ботоксом вымываются до изначального состояния волос.

Не стоит думать, что эти процедуры только для женщин. Мужчинам также рекомендуется заботиться о своих волосах.

Выберите подходящую процедуру и обратитесь к проверенному мастеру. Это поможет сделать волосы еще более привлекательными.

