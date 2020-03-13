Каждая женщина хоть однажды сидела на диете
Заострите свое внимание на огурцах. Да-да, вы правильно поняли. Огуречная диета самая популярная и доступная для современной системы похудения. Лишние сантиметры будут таять на глазах. За неделю можно добиться неплохих результатов. В среднем теряется от 2 до 7 кг. Результат удовлетворяет 95 человек из 100.
Польза огурца
Состав огурца удивляет. 90% воды и всего лишь 10% витаминов, минералов и клетчатки.
Низкая калорийность. 15 калорий.
Отлично утоляется чувство голода.
Огурец восстанавливает баланс воды в организме, борется с отеками.
Выводит соли.
Огромное разнообразие микроэлементов.
Кислота, содержащаяся в огурцах, способна остановить превращения углеводов в жиры.
Как видите, огуречная диета для похудения хоть и жесткая, в плане однообразия, но эффективная и безопасная.
«За» и «Против»
Диета на огурцах, как и все другие диеты, имеет позитив и негатив.
Плюсы:
Быстрый сброс веса.
Выведение соли.
Нормализация давления.
Снижение отечности.
Восстановление водного и солевого баланса.
Доступность продукта.
Минусы:
Психологически сложная диета.
Получение организмом неполного пакета витаминов и минералов.
Слабость.
Не стоит прибегать к жесткой диете людям с медицинскими показаниями.
Сроки и вариации диеты
Существует несколько видов огуречной диеты – один день, два, три дня, неделя.
Диета на огурцах в один день помогает сделать разгрузочный день необычным, кроме того избавит вас от одного до полутора килограммов. Кушайте огурцы целый день. Питаться следует несколько раз. Оптимальный вариант 5-6 раз за день. Добавляйте к огурчикам зелень. Полезно добавлять немного масла и сока лайма.
Знойным днем огуречная диета способна насытить организм влагой, при этом не дать вам отечь. Легкий салатик утолит голод и не принесет проблем с желудком.
Сбросить пару лишних килограммов и придти в тонус поможет диета на огурцах за два дня. Принцип действий такой же.
Важно! Пейте чистую воду, несмотря на высокое содержание воды в огурцах.
Рацион питания на три дня предусматривает вовлечение других продуктов. Сочетание их с огурцами увеличивает шанс сбросить лишние килограммы и получить недостающие витамины из других продуктов.
Первый вариант:
Питание на один день: употребление 1, 5 килограммов огурчиков и 0, 5 килограмма помидоров. На ужин можно позволить творог или кефир, но не больше 200 граммов и низкой жирности.
Второй вариант:
На день приобретите полтора килограмма огурцов. Разделите прием пищи на 5-6 раз. Важно употреблять одно яйцо на обед и ужин.
Третий вариант:
Кушайте любые овощи с огурцами. Исключением является картофель. Его употреблять не стоит. Главное правило: кушать нужно 4 раза в день.
Огуречная диета на неделю
Диета, длящаяся неделю, способна помочь сбросить лишние килограммы. Теряется вес до 7 кг. Чем не отличный результат?
Кушать можно все, кроме картофеля. Делайте небольшие порции, употребляйте пищу дробно. На 3 или 4 день обязателен постный суп.
Важно! Солить все запрещено!
Меню огуречной диеты на 7 дней
Примерное меню, составленное специалистами, поможет вам похудеть.
День 1.
Завтрак: Бутерброд с нежным сыром и огурцами. Чай.
Обед: Холодник из огурца и яйца.
Ужин: Салат: огурцы, зелень.
Перекусы: яблочки или апельсины.
День 2.
Завтрак: салат зелень с огурцами, глазунья.
Обед: Салат из редиса и огурцов. Курица.
Ужин: Салат из помидоров и огурцов.
День 3.
Завтрак: Омлет. Просто огурец.
Обед: Рыба. Рис. Салат из огурцов.
Ужин: Огурца и зелень.
День 4.
Завтрак: Бутерброд с сыром и огурцами.
Обед: Овощи тушеные. Огурец.
Ужин: Салат помидор, огурец, сыр.
День 5.
Завтрак: Огурцы.
Обед: Салат из капусты, огурца и редиса.
Ужин: Огурцы и хлебец с сыром.
День 6.
Завтрак: Омлет, Огурцы и зелень.
Обед: Суп из овощей. Мясо. Огурцы.
Ужин: Огурцы.
День 7.
Завтрак: Хлеб с сыром. Огурцы.
Обед: Овощной суп, рыба, огурец.
Ужин: Салат из овощей и огурца.
Другие диеты
Популярность набирают комбинированные диеты. В рацион питания входят два компонента. Похудеть таким способом можно на 2 килограмма в сутки.
Кефирно-огуречная диета сочетает в себе огурцы и кефир. Эффект ошеломительный. На один день приготовьте полтора литра кефира и полтора килограмма огурцов. Залейте, измельченные огурцы кефиром. При желании добавьте зелень. 1 стакан через 2 часа..
Внимание! Диета должна длиться не больше 5 дней.
Арбузно-огуречная диета удивит вас результатом не меньше. В меню огуречной диеты внесите арбуз. Все предельно просто. Насыщение от двух продуктов больше.
Яблочно-огуречная диета хороша тем, что соблюдать ее можно до 17 дней. Первую неделю кушайте яблоки и огурцы, придерживаясь классической огуречной диеты в пропорции 0, 7 кг, 7 кг. Со второй недели добавьте рыбу, мясо и кефир.
Диета на огурчиках поможет вам стать красивее и быстро подготовиться к сезону бикини. Не злоупотребляйте диетами, чтобы избежать проблем с желудком.
Фото с сайта Pixabay.com