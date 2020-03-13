Каждая женщина хоть однажды сидела на диете

19:25

Многие в течение всей жизни стараются перепробовать как можно больше вариантов для похудения, чтобы найти самый эффективный

Заострите свое внимание на огурцах. Да-да, вы правильно поняли. Огуречная диета самая популярная и доступная для современной системы похудения. Лишние сантиметры будут таять на глазах. За неделю можно добиться неплохих результатов. В среднем теряется от 2 до 7 кг. Результат удовлетворяет 95 человек из 100.

Польза огурца

Состав огурца удивляет. 90% воды и всего лишь 10% витаминов, минералов и клетчатки.

Низкая калорийность. 15 калорий.

Отлично утоляется чувство голода.

Огурец восстанавливает баланс воды в организме, борется с отеками.

Выводит соли.

Огромное разнообразие микроэлементов.

Кислота, содержащаяся в огурцах, способна остановить превращения углеводов в жиры.

Как видите, огуречная диета для похудения хоть и жесткая, в плане однообразия, но эффективная и безопасная.

«За» и «Против»

Диета на огурцах, как и все другие диеты, имеет позитив и негатив.

Плюсы:

Быстрый сброс веса.

Выведение соли.

Нормализация давления.

Снижение отечности.

Восстановление водного и солевого баланса.

Доступность продукта.

Минусы:

Психологически сложная диета.

Получение организмом неполного пакета витаминов и минералов.

Слабость.

Не стоит прибегать к жесткой диете людям с медицинскими показаниями.

Сроки и вариации диеты

Существует несколько видов огуречной диеты – один день, два, три дня, неделя.

Диета на огурцах в один день помогает сделать разгрузочный день необычным, кроме того избавит вас от одного до полутора килограммов. Кушайте огурцы целый день. Питаться следует несколько раз. Оптимальный вариант 5-6 раз за день. Добавляйте к огурчикам зелень. Полезно добавлять немного масла и сока лайма.

Знойным днем огуречная диета способна насытить организм влагой, при этом не дать вам отечь. Легкий салатик утолит голод и не принесет проблем с желудком.

Сбросить пару лишних килограммов и придти в тонус поможет диета на огурцах за два дня. Принцип действий такой же.

Важно! Пейте чистую воду, несмотря на высокое содержание воды в огурцах.

Рацион питания на три дня предусматривает вовлечение других продуктов. Сочетание их с огурцами увеличивает шанс сбросить лишние килограммы и получить недостающие витамины из других продуктов.

Первый вариант:

Питание на один день: употребление 1, 5 килограммов огурчиков и 0, 5 килограмма помидоров. На ужин можно позволить творог или кефир, но не больше 200 граммов и низкой жирности.

Второй вариант:

На день приобретите полтора килограмма огурцов. Разделите прием пищи на 5-6 раз. Важно употреблять одно яйцо на обед и ужин.

Третий вариант:

Кушайте любые овощи с огурцами. Исключением является картофель. Его употреблять не стоит. Главное правило: кушать нужно 4 раза в день.

Огуречная диета на неделю

Диета, длящаяся неделю, способна помочь сбросить лишние килограммы. Теряется вес до 7 кг. Чем не отличный результат?

Кушать можно все, кроме картофеля. Делайте небольшие порции, употребляйте пищу дробно. На 3 или 4 день обязателен постный суп.

Важно! Солить все запрещено!

Меню огуречной диеты на 7 дней

Примерное меню, составленное специалистами, поможет вам похудеть.

День 1.

Завтрак: Бутерброд с нежным сыром и огурцами. Чай.

Обед: Холодник из огурца и яйца.

Ужин: Салат: огурцы, зелень.

Перекусы: яблочки или апельсины.

День 2.

Завтрак: салат зелень с огурцами, глазунья.

Обед: Салат из редиса и огурцов. Курица.

Ужин: Салат из помидоров и огурцов.

День 3.

Завтрак: Омлет. Просто огурец.

Обед: Рыба. Рис. Салат из огурцов.

Ужин: Огурца и зелень.

День 4.

Завтрак: Бутерброд с сыром и огурцами.

Обед: Овощи тушеные. Огурец.

Ужин: Салат помидор, огурец, сыр.

День 5.

Завтрак: Огурцы.

Обед: Салат из капусты, огурца и редиса.

Ужин: Огурцы и хлебец с сыром.

День 6.

Завтрак: Омлет, Огурцы и зелень.

Обед: Суп из овощей. Мясо. Огурцы.

Ужин: Огурцы.

День 7.

Завтрак: Хлеб с сыром. Огурцы.

Обед: Овощной суп, рыба, огурец.

Ужин: Салат из овощей и огурца.

Другие диеты

Популярность набирают комбинированные диеты. В рацион питания входят два компонента. Похудеть таким способом можно на 2 килограмма в сутки.

Кефирно-огуречная диета сочетает в себе огурцы и кефир. Эффект ошеломительный. На один день приготовьте полтора литра кефира и полтора килограмма огурцов. Залейте, измельченные огурцы кефиром. При желании добавьте зелень. 1 стакан через 2 часа..

Внимание! Диета должна длиться не больше 5 дней.

Арбузно-огуречная диета удивит вас результатом не меньше. В меню огуречной диеты внесите арбуз. Все предельно просто. Насыщение от двух продуктов больше.

Яблочно-огуречная диета хороша тем, что соблюдать ее можно до 17 дней. Первую неделю кушайте яблоки и огурцы, придерживаясь классической огуречной диеты в пропорции 0, 7 кг, 7 кг. Со второй недели добавьте рыбу, мясо и кефир.

Диета на огурчиках поможет вам стать красивее и быстро подготовиться к сезону бикини. Не злоупотребляйте диетами, чтобы избежать проблем с желудком.

Фото с сайта Pixabay.com

