Как распознать ложь

11:52

Ложь занимает не последнее место в жизни каждого человека. Людей, которые почти всегда говорят правду, единицы

Да и те хоть раз прибегали к этому греху по части "ложь во спасение".

Общаясь, каждый день с людьми, очень трудно понять, кому можно доверять, а кого следует избегать. Даже опытные психологи не всегда могут вычислить врунишку. У каждого человека свои особенности, в том числе и признаки лжи могут быть у всех индивидуальные.

Для того чтобы лучше понять собеседника, можно уделить внимание его движениям и эмоциям. Они находятся под контролем нашего подсознания, поэтому управлять ими достаточно сложно. Распознать лжеца на все 100% невозможно, поэтому чтобы вам не навешали лапшу на уши и не поставили в неловкое положение, мы разберем несколько составляющих, с помощью которых вам будет не так сложно определить, что перед вами за человек.

1. Глаза

Если при разговоре у человека бегают глаза по сторонам, с предмета на предмет, это явные признаки того, что человек вам врет. По глазам можно определить, о чем думает человек, вспоминает он уже прошедшие события или придумывает новые.

- Вверх и вправо - человек вспоминает реальную ситуацию или что-то, что уже произошло.

- Вверх и влево - в этот момент у человека хорошо работает фантазия, он придумывает того, чего на самом деле не было.

- Вправо - вспоминает аудиальную информацию.

- Влево - пытается сочинить что-нибудь новое, основанное на звуках.

- Вниз и вправо - человек считает себя правым, спорить с ним в этой ситуации не стоит.

- Вниз и влево - вспоминает вкусовые, обонятельные или тактильные ощущения.

- Взгляд прямо в глаза может несколько явлений. Человек может вас внимательно слушать, и именно в этом момент следует доносить до него всю важную информацию. Неотрывистый контакт может означать, что человек пытается сделать так, чтобы вы не поняли, что он хочет вас обмануть.

2. Голос

При разговоре голос собеседника может дрожать. Паузы между репликами либо слишком длинные, либо лишком короткие. При длинных паузах, человек пытается придумать то, чего не было. При коротких, хочет, чтобы никто не заметил его лжи, поэтому старается отвечать быстро.

Обратите внимание на тембр голоса, он может стать не таким как прежде. Обычно в рассказе такого человека можно заметить отсутствие местоимений. Человек сам не замечает, что просто упускает их из своей речи. Очень часто бывает при задавании вопроса, что собеседник сначала повторяет ту фразу, которую вы сказали, а уже затем пытается ответить.

Также заданный вопрос может прозвучать в ответе. Например, "Ты брал эту книгу?" - "Нет, я не брал эту книгу". Все подобные действия указывают на ложь, поэтому не стоит доверять такому человеку.

3. Выражение лица

Когда человек врет, на его лице может возникнуть асимметрия. При проявлении эмоций во время разговора, они могут быть более выражены на одной стороне лица, а на другой еле заметны. Одно и то же выражение лица в течение некоторого времени должны вызвать подозрения.

В той ситуации, когда человек пытается выкрутиться, он может не замечать, как часто он начал моргать или его лицо приобрело бурый или бледный цвет. А это все признаки неправды. Шутливая улыбочка на его лице так же считается признаком обмана.

По эмоциям собеседника можно понять многое. Например, если человек сначала произносит фразу, а только после этого у него на лице появляется улыбка или что-то другое свидетельствует о вранье. Или у него улыбаются только губы, а глаза остаются не измены.

Также эмоции могут не соответствовать словам: он говорит, что доделал отчет, а сам в это время произвольно мотает головой. Эмоции и речь всегда должны быть синхронные, иначе это может вызвать подозрения.

4. Жесты

При вранье человек обычно старается избегать телодвижений. Он становиться зажатым, руки могут быть скрещены на груди, а одна нога лежать на другой. Тем самым человек принимает неестественную для него позу.

Если у человека безвыходная ситуация и ему приходиться отпираться, он невольно начинает трогать лицо и шею руками. Может оттягивать воротник или теребить одежду. Признаком того, что человек врет, является то, что он пытается закрыть рот рукой, а пальцем подпереть щеку.

Если человек обманывает вас, то это легко проверить при смене темы. В том случае, если он легко перейдет на разговор в другом русле, то следствие очевидно. А если человек пытается продолжить старую тему, доказывая свою правоту, то возможно он вам не врет. Иногда человек с крайне неустойчивой психикой может стать агрессивным, доказывая свою правоту. С такими людьми нужно быть начеку.

Все выше сказанное поможет вам выявить человека, который пытается вам соврать. Только не стоит сразу же кидаться, подозревая его во всех смертных грехах. Признаки, которые мы перечислили, могут свидетельствовать не только о даче ложных показаний, но и о том, что человек просто вас боится или стесняется. Сначала, выясните, в чем дело, а уже потом предъявляйте ему обвинения, если они действительно весомы и правдивы. Не стоит что-либо делать сгоряча, иначе потом будете себя винить.

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