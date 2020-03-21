4 простых секрета красивого тела, или Цигун для похудения

19:38

Скажите мне, сколько способов похудения знаете лично вы? Уверена, не один десяток

Но раз вы все-таки читаете эту статью, значит, вы все еще продолжаете поиск своей «золотой формулы».

Желание похудеть старо как мир. Даже люди, имеющие, казалось бы, прекрасную, на наш взгляд, фигуру, продолжают каждый день придирчиво осматривать себя в зеркало в поисках лишних складок. О причинах нашего стремления глупо и спрашивать – конечно, все люди хотят иметь красивое гибкое здоровое тело с соблазнительными контурами.

Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что лишние килограммы не только деформируют плавные линии вашего тела, но и имеют гораздо более губительные последствия для вашего организма? Отработанный, ненужный балласт жира не дает спокойно жить и развиваться здоровым клеткам, блокирует здоровый ход энергии в вашем теле, накапливает в себе токсины и шлаки, постоянно отравляющие вас изнутри. Потому так часто избыточный вес приводит к повышению артериального давления, частым ОРЗ, гастритам, поражению печени, крови и многим другим неприятностям. И если от желания просто «хорошо выглядеть» многие могут отмахнуться, то отмахиваться от собственного здоровья весьма неразумно. Да оно вам этого, надо сказать, и не позволит.

О том, почему мы едим много или почему мы едим неправильно или почему мы толстеем, написаны миллионы трудов. Пересказывать их здесь я не буду, дабы не тратить ваше драгоценное время. Вся эта информация – на расстоянии вытянутой руки от вас, ее очень много, возможно, больше, чем нужно. Мы живем в век информации, она окружает нас повсюду, нас подвергают ежеминутной бомбардировке кричащие рекламы ультрамодных методик похудения: «Сбрось 10 килограмм за 10 минут!», «Похудей немедленно!», «Выбери меня!», «Сейчас или никогда!» и т.д.

Мне, в моем поиске ответа на извечный вопрос «как похудеть?», помогли две вещи:1) уверенность в том, что все, что нужно для здоровья, находится в нас самих, 2) старая добрая народная мудрость «Все гениальное — просто». Перелопатив тонны информации, я, наконец, нашла то, что меня устроило, и теперь предлагаю вам готовый вариант.

Система, о которой пойдет речь, называется просто – цигун. Строго говоря, это не методика похудения, а целая система оздоровления организма, пришедшая к нам из Китая. Просто мастера, практикующие цигун, создали специальный курс для желающих похудеть, отобрав из сотен упражнений именно те, которые являются наиболее эффективными для похудения.

Практика цигун насчитывает тысячелетия, содержит сотни упражнений, методик и рекомендаций. Но для того, чтобы правильно, грамотно и качественно похудеть, нам нужно знать всего 4 секрета! Вот они:

1) Правильное дыхание. Дыхание – основной источник энергии для нашего организма. Правильным дыханием можно излечить многие болезни, в том числе – запустить мощную программу жиросжигания.

2) Правильное движение. Правильным движением мы наиболее эффективно распределяем здоровую энергию, направляя ее в нужные участки. Упражнения цигун очень сбалансированы и гармоничны. Они воздействуют на наше тело очень деликатно, а потому подходят людям в любом возрасте и при любом уровне физической подготовки.

3) Правильный массаж. Он направлен на борьбу с великой женской бедой современности – целлюлитом. Правильный массаж поможет вам окончательно создать великолепные стройные контуры вашего тела.

4) Правильное питание. Еще один важнейший источник нашей жизненной силы. С помощью питания мы создаем те кирпичики, из которых строится наше тело. Что интересно, правильно есть – вовсе не значит отказывать себе во всем. Питайтесь с удовольствием – и худейте!

4 нехитрых правила, выполнять которые может позволить себе каждый, независимо от возраста, состояния здоровья и уровня достатка. Не более часа занятий в день и минус 3 килограмма в неделю вам гарантированы. Только ради этого результата стоит потратить капельку вашего терпения и настойчивости. Но самое приятное, что я хочу вам сообщить, - этот результат далеко не единственный!

Как я уже упомянула ранее, цигун – это целая комплексная система оздоровления и омоложения организма. Поэтому, на вашем пути к здоровому красивому телу вы получите еще несколько весьма серьезных бонусов:

— Очищение организма от шлаков и токсинов

— Снижение утомляемости и повышение выносливости

— Укрепление общего иммунитета организма

— Усиление сексуальной привлекательности и качества половой жизни

— Улучшение мозговой деятельности

— Повышение тонуса и усиление жизненной позиции

По-моему, весьма неплохой результат для часа необременительных упражнений. При этом вам не нужно кардинально менять образ жизни, морить себя голодом, мучить непосильными нагрузками или делать значительные капиталовложения. И, самое главное, вы можете, наконец, оставить изматывающие сомнения: «а вдруг не получится?». Практики, которые «не получаются», не переживают тысячи лет и не имеют тысяч последователей.

Фото с сайта Pixabay.com

