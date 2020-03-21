Худеем правильно: Как преодолеть фактор привычки

19:45

Одной из наиболее распространенных причин, вынуждающих человека есть, не испытывая чувства голода, — настоящего физического голода, — это одиночество или депрессия

Замечено, что в самом процессе питания заложен некий психологический элемент, действующий утешающе, успокаивающе на нервную систему, «залечивающий» неприятные ощущения, вызываемые этими негативными чувствами. Хотя мимолетность и кратковременность подобного утешения очевидны.

Кроме того, замечено, что рацион людей, привыкших есть «просто так», не испытывая чувства голода, а чтобы успокоиться, как правило, несбалансирован и неполноценен. В большинстве случаев это либо печенье, либо пирожное, мороженое, шоколад — одним словом сладости, то, что, как мы с детства знаем, просто изобилует калориями.

Привычка есть, чтобы притупить отрицательные эмоции, вызванные одиночеством или депрессией, может сложиться в устойчивый условный рефлекс. Однако, несмотря на то, что многие из нас время от времени испытывают приступы одиночества или впадают в меланхолию, не каждый ищет утешения в еде. Из этого следует, что рефлекторно возникающее желание есть, не испытывая голода, а лишь под воздействием соответствующих условий — это приобретенное, а не врожденное, инстинктивное поведение, и, следовательно, его можно корректировать или вообще избавиться от него.

Кроме того, еда — это не самое лучшее и довольно кратковременное средство в решении проблем, связанных с одиночеством или депрессией, поэтому оно может быть с успехом заменено другими, более радикальными и более надежными средствами, которые не только уменьшат размер вашей талии, но и смогут укрепить дух, повысить уверенность в себе и способствовать хорошему настроению.

Многие участники семинара, спустя некоторое время после ведения дневников, отмечали, что жевать на сытый желудок заставляет их... скука.

Когда совершенно нечего делать, еда становится хоть каким-то приятным занятием. Все производители продуктов питания готовы пойти на что угодно, на любые хитрости, лишь бы только сделать свою продукцию наиболее привлекательной и даже забавной. Всевозможные закуски — хрустящие, подсоленные, экзотически пахнущие, насыщенные разнообразными ароматизирующими и цветовыми добавками, в красивых упаковках — все это заставляет таять сердца людей, неравнодушных к всевозможным лакомствам и... изнывающих от скуки.

«Шипучая сода» и другие прохладительные напитки очень приятны на вкус, упакованы в забавные баночки и обладают некими притягательными свойствами, не говоря уже о простом утолении жажды в жаркий день. Возьмем воздушную кукурузу или картофельные чипсы, несмотря на то, что они не являются «серьезными продуктами», увлечение ими может быть довольно сильным и прилипчивым, а порой и превратиться в настоящее наваждение. (Это, конечно, не относится к тем исключительным случаям, когда вы купили пакетик кукурузы на завтрак, или чтобы действительно подкрепиться.) Частенько многие из нас покупают то или иное хрустящее лакомство просто для забавы, чтобы хоть чем-нибудь заняться, например процессом жевания, похрустывания, отправления в рот очередной пригоршни.

Существует еще одна причина, заставляющая нас есть на сытый желудок, не испытывая чувства голода, о которой сейчас и пойдет речь. Ритуальные чревоугодия по особым случаям являются совершенно нормальным явлением, о котором не стоит и беспокоиться. Но беда в том, что многие из нас стараются придать любому, даже самому заурядному событию статус особого, лишь бы был повод вкусно поесть.

В компании, в которой я когда-то работал, среди служащих существовала традиция приносить угощения по случаю чьего-нибудь дня рождения. Сложилось так, что угощения эти представляли собой, как правило, сверхкалорийные сладости — голландское шоколадное печенье или ореховые пирожные с начинкой из сладкого сливочного крема.

Это означало, что примерно 12 раз в год большинство служащих компании «брали на борт» лишних 300-400 калорий, причем будучи совершенно сытыми, так как обычай предписывал подавать угощения в 10 часов утра. Но скоро традиция сошла на нет: во-первых, многие, наконец, задумались о целесообразности употребления высококалорийной пищи на сытый желудок, во-вторых, некоторые работники, принимающие участие в подобных мероприятиях, стали страдать частыми головными болями и приступами резкого понижения уровня сахара в крови, что является результатом употребления в пищу жирных, высококалорийных кондитерских изделий в первой половине дня (см. Овощные и фруктовые соки и ваши энергетические запасы).

Одним из многих других проявлений того же феномена является «хождение в гости». Друзья или близкие люди навещают друг друга, заходят порой просто посидеть, поговорить без малейшего желания объедаться. Однако гостеприимные хозяева считают своим долгом накрыть на стол, усадить гостя и заставить его отведать угощений, среди которых непременно будут присутствовать кондитерские изделия, сладости, всевозможное печенье и т.п. Бедные гости, вынужденные подчиняться установившейся традиции, а также соблазненные лакомствами, разложенными перед ними, демонстрируют еще один пример питания на сытый желудок.

Фото с сайта Pixabay.com

