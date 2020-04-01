Функции нервной системы

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Поведение - высшая функция нервной системы

Оно представлено реакцией человека на внешние и внутренние раздражители, которая направлена на удовлетворение жизненных потребностей и адаптацию к окружающей среде.

Поведение обусловлено каждым физическим действием и каждой эмоцией. Оно меняется на протяжении всей жизни человека от рождения до совершеннолетия. У животных поведение направлено на поиск пищи, защиты и воспроизводства, а у людей - на удовлетворение биологических, социальных, моральных и творческих потребностей.

Поведение человека зависит от возраста, генетики, мыслей, эмоций.

Типы поведения

В зависимости от механизма его возникновения поведение делится на два типа - врожденное и приобретенное.

Тем не менее, следует знать, что общее поведение человека является результатом взаимодействия врожденного и приобретенного поведения.

Основными характеристиками двух типов поведения являются:

Врожденное поведение - оно отчасти стереотипное и специфическое. Оно реализуется одинаково у всех особей вида.

Врожденное поведение позволяет быстро реагировать на различные раздражители без необходимости приобретения навыков.

Примерами врожденного поведения являются инстинкты, представляющие собой относительно сложную серию реакций, направленных на удовлетворение жизненных потребностей организма.

Инстинкты очень разнообразны. Они могут быть пищевыми, половыми, родительскими, защитными и многими другими. Механизмы запуска инстинктов различны - некоторые из них запускаются стимулами во внутренней среде, а другие - специфическими стимулами в окружающей среде. После включения они выполняются до конца, даже если стимул, который их вызвал, удаляется;

- приобретенное поведение - это результат обучения в ходе индивидуальной жизни.

Приобретенное поведение индивидуально для каждого человека. Благодаря этому животные и люди гораздо лучше способны адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

Люди имеют когнитивное, интеллектуальное поведение, основанное на знаниях, которые они извлекли эмпирически о том, какие цели можно ставить, что можно использовать для их достижения и каковы будут последствия.

Префронтальная кора играет главную роль в этом. Выбор целей зависит от культурных, социальных и этических норм и правил. На основании этих норм и правил поведение может быть признано приемлемым при его соблюдении в большой группе людей.

Когнитивное поведение легко и быстро меняется по мере изменения условий (целей или результатов), что делает его гораздо более адаптируемым.

Интеграция (объединение) внимания, памяти, обучения и мышления необходима при реализации когнитивного поведения.

Механизмы поведения

Врожденное поведение генетически предопределено. Оно реализуется путем обработки информации в генетически запрограммированных нервных сетях, которые связывают действие раздражителя со специфическим стереотипным ответом.

Приобретенное поведение является результатом обработки информации в памяти и нейронных сетях, которые обеспечивают наиболее подходящий ответ при определенных условиях.

В реализации поведения участвуют три типа систем:

- сенсорная система - предполагает обработку информации о действии раздражителей из внешней и внутренней среды;

- двигательная система - контролирует сокращение мышц, участвующих в движениях поведенческого акта;

- мотивационная система - направляет поведение человека на достижение цели.

Важной особенностью является то, что четвертая система участвует в когнитивном поведении, которое управляет обработкой информации в сенсорной и моторной системах - системе управления. Она выбирает информацию в оперативной памяти для выполнения задачи. Функцию системы управления выполняет префронтальная кора.

Обучение

Обучение - это процесс приобретения знаний и навыков для выполнения различных действий, основанных на собственном опыте.

Это может быть легко продемонстрировано повторением любой задачи, с улучшением качества с каждым последующим выполнением.

Обучение сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Благодаря ему он все глубже знакомится с окружающей средой и совершенствует способ и эффективность своего взаимодействия с ней. Обучение тесно связано с памятью. Не может быть обучения без фиксации, хранения и воспроизведения усвоенной информации.

Существуют две основные формы обучения в соответствии с механизмом их возникновения:

- неассоциативная - анализ информации об одном или нескольких типах стимулов, не беря во внимание соотношения между ними;

- ассоциативная – анализ взаимосвязи между двумя или более стимулами или связь между поведением человека и его последствиями.

Неассоциативное обучение

Самый элементарный тип неассоциативного обучения - сенсорное обучение. При сенсорном обучении новые стимулы воспринимаются и усваиваются без изучения отношений между ними.

Этот тип обучения хорошо выражен у маленьких детей, для которых каждый новый предмет несет новые стимулы.

Сенсорное обучение облегчается, когда необычные новые стимулы вызывают так называемый ориентировочный рефлекс. Речь идет о направлении взгляда, слухе и активизации внимания к данному стимулу.

Другая форма неассоциативного обучения - это повторяющееся действие одного и того же стимула, когда человек изучает свойства стимула и меняет свой ответ на него. Это обучение проходит в двух формах.

Привычка - усвоенное снижение реакции в ответ на повторяющийся стимул, имеющий небольшое биологическое значение.

Пример: исчезновение реакции на шум при его повторении. Среда обитания имеет некоторые стимулы, которые важны для жизни человека. Таковыми являются стимулы, связанные с питанием или сигналом об опасности.

Сенсибилизация - ответ на повторяющийся стимул, имеющий большое биологическое значение, и на другие стимулы, доставляемые после него.

Сенсибилизация лучше всего демонстрируется включением болевого раздражения.

Оно может быть недолгим или длительным.

Кратковременное вызвано однократным, недолгим болезненным раздражением и продолжается в течение нескольких минут.

Долгосрочная сенсибилизация вызывается длительным воздействием боли и может проявляться в течение нескольких дней, даже недель.

Ассоциативное обучение

При ассоциативном обучении изучаются отношения между двумя или более раздражителем или отношениями между индивидуальным поведением и его последствиями.

Благодаря ассоциативному обучению человек учится говорить (в том числе на иностранном языке), изучает новые данные о мире, заранее реагирует на опасные для жизни ситуации, эффективно адаптируется к окружающей среде.

Ассоциативное обучение имеет две разновидности.

Классические условные рефлексы - это процессы выполнения биологической реакции или функции под действием неважного стимула, который обычно не вызывает его.

Условные рефлексы образуются, когда безусловному рефлексу многократно предшествует индифферентный стимул, который со временем начинает вызывать эффекторную реакцию, характерную для самого рефлекса.

Для создания условного рефлекса необходимо соблюдать следующие условия: безразличный стимул должен предшествовать безусловному стимулу во времени; неоднократно повторять комбинацию безразличного и безусловного раздражителя; безразличный стимул не имеет большей биологической ценности, чем безусловный раздражитель.

Важной характеристикой условных рефлексов является их большая адаптивность, при которой они значительно отличаются от безусловных рефлексов.

Условные рефлексы меняются в зависимости от конкретных условий, при которых действует условный стимул. Они формируются на определенной стадии индивидуального развития и исчезают, когда теряют свое биологическое значение для индивидуума. Напротив, безусловные рефлексы являются врожденными и постоянными - человек рождается и умирает с такими же безусловными рефлексами.

Оперативные условные отношения – это запоминание поведения, которое приводит к желаемому результату (вознаграждение), и избегание поведения, которое оказывает неблагоприятное воздействие на человека (наказание). Этот закон во многом определяет сознательное поведение животных и людей.

Примером таких оперативных условных отношений являются все формы обучения животных, при которых вознаграждение (чаще всего предоставление пищи) является основным стимулом для изучения сложных двигательных или поведенческих актов.

Для людей в качестве вознаграждения часто используются социальные факторы, положительные отзывы от близких, отличные результаты тестов для учащихся, повышение заработной платы и тому подобное.

Условные рефлексы и оперативные условные отношения имеют много общего. Для обоих типов важно выучить определенный тип связи или, другими словами, создать ассоциацию.

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