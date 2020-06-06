Выращивание клубники в домашних условиях

16:50

Нет необходимости обзаводиться дачными угодьями, чтобы вырастить так полюбившуюся нам с детства ягоду клубнику

Фото с сайта Pixabay.com

Теперь это можно воплотить в реальность не выходя из дома, в этом нам помогут ремонтантные сорта ягоды, которая может вас радовать практически до октябрьских холодов. По вкусовым качествам она ничуть не уступает клубнике выращенной на огороде. Чтобы урожай радовал вас необходимо приложить усилия, выбрать правильную емкость для посадки, подкормка, освещение и многое другое.

Итак, рассмотрим подробнее, какие нюансы нужно учесть, чтобы вырастить клубнику у себя в квартире.

Давайте разберемся какие все таки сорта клубники оптимально подойдут для выращивания дома. Ведь есть сорта, которые не выдержат перепадов температуры, будут требовать определенного освещения, если нет возможности вовремя их поливать или сухого воздуха из-за отопления в квартире,то в данном случае все ваши усилия будут напрасны. Выбирать надо из сортов которые более неприхотливы, например известные сорта первой группы Диамант, Гирлянда, Женева, Крымская ремонтантная, Неисчерпаемая, Осенняя забава, или вторая группа - Тристар, Любава, Сельва, Королева Елизавета II, Финесс, Брайтон. Самый удачный сорт из всех вышеперечисленных это Королева Елизавета II.

Для покупки рассады лучше идти в магазины, специального направления, купив с рук, вы рискуете приобрести некачественное растение. Обратите внимание, что рассада должна быть развита и на ней должно быть как минимум от трех здоровых и крепких листиков, а также должна присутствовать почка ( крупное сердечко). При решении посадить рассаду со своего дачного участка, выберите ростки со здоровой розеткой. После приобретения сначала поместите их в небольшой контейнер и спрячьте в место куда не попадает свет с достаточно прохладной температурой сроком на две недели, а уже потом займитесь непосредственной посадкой клубники в те емкости, которые вы приготовили для нее.

К выбору контейнера или горшка для выращивания ягоды надо подойти ответственно, необходимо учитывать, что клубника будет выращиваться не менее одного года, а пересадка может только навредить.

Обратите внимание, чтобы в емкости которую вы выбрали для посадки были дренажные отверстия и поддон, размер от трех литров, чтобы не допустить застоявшейся воды, так как корни могут гнить. Мелкая галька или керамзит присыпанные на дне, будут служить хорошим дренажем.

Отлично подойдут для высаживания длинные ящики и контейнеры, либо пластмассовые или горшки из керамики.

Если вы решили использовать подвесные кашпо, то вам подойдут сорта ампельной клубники, только место надо выбрать куда больше попадает света, оптимально если ваши окна в квартире выходят на юг или восток, для клубники это очень комфортные условия. Создавать дополнительное освещение нужно если растение будет располагаться на подоконнике северной или западной стороны. Зимой нужно досвечивать обязательно все растения в независимости от его расположения на подоконнике.

Фото с сайта yandex.ru/collections

Выбираем почвосмесь. Ее можно купить в специализированном садовом магазине, подойдет та, которая предназначена для выращивания цветов или овощей. Почва должна быть немного влажная, рыхлая и воздушная. Если хотите изготовить смесь почвы самостоятельно, то возьмите 2 части лесной земли, 2 части перегноя, 1 часть песка и 1 часть верхового торфа. Вреда не будет и от субстрата торфа с биогумусом, а вот от земли с вашего огорода лучше отказаться, есть риск, что в земле могут быть грибковые инфекции, либо нематода.

Сначала продезинфицируйте подготовленную почву для посадки несильным раствором марганцовки, далее на дно поместите слой дренажа, небольшое количество почвы. Поместите корни на небольшое количество минут в не сильный раствор марганцовки, по цвету чуть розовый. Если у вашей рассады корни длинные и не помещаются равномерно в горшок, аккуратно подрежьте, так как корневище должно располагаться комфортно, чтобы не было скручиваний и загибов. В горшок досыпать почву до сердечка, аккуратно, стараясь его не повредить, немного утрамбовать почву и сразу же полить. Когда растений в контейнере несколько, соблюдайте расстояние между ними примерно от 20 сантиметров.

Если растворить одну таблетку Гетероауксина в пяти литрах воды и полить клубнику после того, как ее высадили, она быстрее будет приживаться, также этим раствором восстанавливают слабые корни, нужно поместить их в этот раствор.

Во избежания дефицита света особенно осенью и зимой, когда света мало, создайте дополнительное освещение, цель создания света это продлить до 12 часов световой день, это благоприятно отразиться на вкусовых качествах ягод. Для этой цели подойдут специальные фитолампы, которых достаточно в продаже.

Обратите внимание на температуру, клубника не любит, когда температура в помещении меняется, идеально, если ее поддерживать в районе 18-20 градусов цельсия. В отопительный период регулярно опрыскивайте растение, во время появления цветов добавьте в воду для опрыскивания специальные препараты содержащие микроэлементы. Рассмотрим наиболее значимые аспекты ухода за клубникой - это подкормка, обрезка, полив и при необходимости опыление и защита от вредителей. Подкормка - подпитывать растение нужно каждые две или три недели, в зависимости от временного периода года и стоит учесть насколько растение здорово, ослабленное необходимо подкармливать чаще. В период,когда ягода не цветет и не плодоносит подкормка не требуется. Приобретите специальный комплекс удобрения, к примеру Форте Ягодное, Фертика Ома и другое.

Обрезка - если нет цели размножить ягоду, то усики, при появлении надо сразу обрезать, это поможет не тратить полезные вещества на рост розеток, а даст направление на формировку ягод.

Полив- для полива прекрасно подойдет отстоявшаяся вода, обязательно комфортной комнатной температуры, либо отфильтрованная вода, поливать нужно два раза в неделю.

Нужно соблюдать меру с одной стороны стараться не заливать клубнику, но и допускать пересыхания почвы тоже не рекомендуется, подрыхляйте почву время от времени после процесса полива.

Опыление - если вы выбрали сорт которые не самоопыляется, то нужно будет выполнить эту функцию самому, для этого можно включить вентилятор или проводить кисточкой по очереди по всем распустившимся цветкам. Это поможет растению перенести пыльцу одного цветка на другой цветок.

Защита от вредителей - главный риск заразится паутинным клещом, выращивая в домашних условиях ягоду, он поражает именно молодые, еще недозревшие ягоды. Для спасения урожая нужно орошать растение чесночной настойкой для этого надо взять четыре зубчика чеснока, измельчить, залить водой, настоять два часа.

Если вы соблюдаете эти несложные правила, то через два месяца вы будете радоваться сладкими, сочными и ароматными плодами всеми любимых ягод.

