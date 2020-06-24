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Александр Кокорин «презентовал» маску из крокодиловой кожи за 30 тыс.руб.

19:27 24.06.2020

Футболист Александр Кокорин опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в защитной маске из крокодиловой кожи.

В своем посте нападающий "Сочи" упомянул производителя аксессуара. На сайте компании указано, что такая маска делается по индивидуальному заказу и обойдется клиенту в 29,5 тыс. рублей.

Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому "Зениту", напоминает ruposters. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 5 матчах, забил 6 мячей.

Темы: Стиль
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:48
Гость: stalker

Ну что же, дела у бывшего сидельца Кокорина идут на поправку. С чем его и поздравляю.
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