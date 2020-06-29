Американец объявил о создании духов с ароматом космоса

15:15

Американец Мет Ричмонд запустил на краудфандинговой платформе Kickstarter проект по созданию духов с ароматом космоса.

Парфюм должен получить название Eau de Space. По словам автора проекта, они будут представлять собой смесь ароматов пороха, малины, рома и пережаренного стейка.

Как пишет CNN, в 2008 году NASA уже пытались создать подобный аромат, который планировалось использовать в тренировках астронавтов. Автором аромата выступил тогда химик Стив Пирс. Однако формула созданного химического соединения позже "потерялась в бюрократии NASA".

Мет Ричмонд решил восстановить ту формулу, для чего проанализировал воспоминания астронавтов, которые имели дело с оригинальным ароматом. В итоге и получился микс из ароматов пережаренного стейка, пороха, рома и малины.

По мнению Ричмонда, его духи помогут привлечь внимание молодых людей к изучению естественных наук. В будущем он планирует выпустить духи с "запахом Луны".