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Американец объявил о создании духов с ароматом космоса

15:15 29.06.2020
Стоп-кадр из видео

Американец Мет Ричмонд запустил на краудфандинговой платформе Kickstarter проект по созданию духов с ароматом космоса.

Парфюм должен получить название Eau de Space. По словам автора проекта, они будут представлять собой смесь ароматов пороха, малины, рома и пережаренного стейка. 

Как пишет CNN, в 2008 году NASA уже пытались создать подобный аромат, который планировалось использовать в тренировках астронавтов. Автором аромата выступил тогда химик Стив Пирс. Однако формула созданного химического соединения позже "потерялась в бюрократии NASA". 

Мет Ричмонд решил восстановить ту формулу, для чего проанализировал воспоминания астронавтов, которые имели дело с оригинальным ароматом. В итоге и получился микс из ароматов пережаренного стейка, пороха, рома и малины.

По мнению Ричмонда, его духи помогут привлечь внимание молодых людей к изучению естественных наук. В будущем он планирует выпустить духи с "запахом Луны". 

Темы: Духи и мир волшебных ароматов, Космонавтика в мире
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 19:53
Гость: Глубокое

знание вопроса.
29.06.2020, 18:38
Гость: А. Райкин

Я работал и на парфюмерном фронте, выпустил духи под названием «Вот солдаты идут»
29.06.2020, 17:37
Гость: Исследователь

А еще лучше "Пук Мэрилин Монро". Хотя настоящие джентльмены утверждают, что женщины не пукают.
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